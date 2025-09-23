Podemos critica un nuevo corte de agua desde el lunes en Santa Marta de Carbayín

Podemos Siero denuncia la situación que están viviendo los vecinos de Santa Marta Carbayín, «que llevan desde el mediodía del lunes sin suministro de agua ... ». Desde la formación se considera que se trata de una «situación inadmisible, que genera graves molestias en la vida diaria y que demuestra, una vez más, las carencias de un servicio que debería ser básico y estar garantizado en todo momento».

Desde Podemos se recuerda que se lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de reforzar el Servicio Municipal de Aguas, dotándolo de medios suficientes y de una gestión eficaz que dé respuesta a este tipo de incidencias. «Lo que no se puede hacer es precarizar el servicio para después utilizarlo como excusa con el objetivo de justificar una privatización, porque eso solo supondría encarecer el recibo para la ciudadanía y perder el control sobre un recurso esencial», destacó la portavoz municipal, Silvia Tárano.

Según Podemos Siero, este nuevo corte no es un hecho aislado. «Carbayín y otras parroquias del concejo vienen sufriendo problemas recurrentes que no reciben la atención debida por parte del gobierno municipal por la carencia de personal a la que está sometido el servicio».

La edil dijo que «no estamos hablando de una molestia puntual, sino de un servicio básico que debería estar garantizado siempre. El agua es un derecho, no un negocio».