La portavoz de Podemos, Silvia Tárano. E. C.

Podemos critica un nuevo corte de agua desde el lunes en Santa Marta de Carbayín

«No estamos hablando de una molestia puntual, sino de un servicio básico que debería estar garantizado siempre. El agua es un derecho, no un negocio», advierte Silvia Tárano

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:34

Podemos Siero denuncia la situación que están viviendo los vecinos de Santa Marta Carbayín, «que llevan desde el mediodía del lunes sin suministro de agua ... ». Desde la formación se considera que se trata de una «situación inadmisible, que genera graves molestias en la vida diaria y que demuestra, una vez más, las carencias de un servicio que debería ser básico y estar garantizado en todo momento».

