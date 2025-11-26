Pola de Siero acoge una exposición sobre los 30 años de EL COMERCIO en la web «Nos enseña todo lo que se ha cambiado en este tiempo, y nos da perspectiva de lo que tenemos por delante», afirma el alcalde, Ángel García, 'Cepi'

Alejandro Fuente Siero Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:48 Compartir

Son diez los paneles informativos que se han colocado en las cristaleras de la plaza cubierta de Pola de Siero, y que todas las personas que pasen bajo los aleros de este recinto tienen la oportunidad de empaparse de los principales hitos de EL COMERCIO en sus 30 años de historia en la web. A la presentación del estreno acudió el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el director de Marketing y desarrollo de negocio del diario decano de la prensa asturiana, Diego Oliveira, quien destacó el formato «abierto a la ciudadanía y con una continuidad en las pancartas»; el recorrido se inicia, destacó el directivo, desde aquel 1 de enero de 1995, cuando se publicaron las primeras noticias en la red, hasta la actualidad. «Se pueden apreciar los cambios experimentados, tanto en la forma de tratar la información como en consumirla, desde el ordenador hasta los móviles».

Por su parte, el alcalde, tras hacer un recorrido por los diferentes paneles, manifestó que la muestra de EL COMERCIO «nos enseña todo lo que ha cambiado en tan sólo 30 años desde la primera edición en internet de EL COMERCIO; y eso nos tiene que dar la perspectiva de todo lo que nos queda por delante, de la velocidad a la que ocurren las cosas y de los cambios tan importantes que se están produciendo en estos momentos. Tenemos que entrenar nuestras mentes para abordarlos de la mejor manera posible«.

Ampliar La exposición de encuentra en los aleros de la plaza cubierta de La Pola. Paloma Ucha

El regidor destacó que los cambios, más que en los modos, se han centrado «en la velocidad a la que gira el mundo». Y es, proseguía, «uno de los grandes retos de las administraciones, adaptarse a esos cambios». Por eso, destacó que la muestra de EL COMERCIO traslada esa velocidad en los cambios que se producen.

El concejo también se ha transformado en esos 30 años. «Siero ha mejorado mucho; ha crecido la población, la actividad económica, los cotizantes a la Seguridad Social o los presupuestos. Nos estamos adaptando de manera razonable a estos cambios y beneficiándonos de ellos con la adaptación».

La muestra estará disponible hasta el próximo 4 de diciembre.