El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Oliveira, director de Marketing de EL COMERCIO, hace el recorrido por la muestra con el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi'. Paloma Ucha

Pola de Siero acoge una exposición sobre los 30 años de EL COMERCIO en la web

«Nos enseña todo lo que se ha cambiado en este tiempo, y nos da perspectiva de lo que tenemos por delante», afirma el alcalde, Ángel García, 'Cepi'

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:48

Son diez los paneles informativos que se han colocado en las cristaleras de la plaza cubierta de Pola de Siero, y que todas las personas que pasen bajo los aleros de este recinto tienen la oportunidad de empaparse de los principales hitos de EL COMERCIO en sus 30 años de historia en la web. A la presentación del estreno acudió el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el director de Marketing y desarrollo de negocio del diario decano de la prensa asturiana, Diego Oliveira, quien destacó el formato «abierto a la ciudadanía y con una continuidad en las pancartas»; el recorrido se inicia, destacó el directivo, desde aquel 1 de enero de 1995, cuando se publicaron las primeras noticias en la red, hasta la actualidad. «Se pueden apreciar los cambios experimentados, tanto en la forma de tratar la información como en consumirla, desde el ordenador hasta los móviles».

Por su parte, el alcalde, tras hacer un recorrido por los diferentes paneles, manifestó que la muestra de EL COMERCIO «nos enseña todo lo que ha cambiado en tan sólo 30 años desde la primera edición en internet de EL COMERCIO; y eso nos tiene que dar la perspectiva de todo lo que nos queda por delante, de la velocidad a la que ocurren las cosas y de los cambios tan importantes que se están produciendo en estos momentos. Tenemos que entrenar nuestras mentes para abordarlos de la mejor manera posible«.

La exposición de encuentra en los aleros de la plaza cubierta de La Pola. Paloma Ucha

El regidor destacó que los cambios, más que en los modos, se han centrado «en la velocidad a la que gira el mundo». Y es, proseguía, «uno de los grandes retos de las administraciones, adaptarse a esos cambios». Por eso, destacó que la muestra de EL COMERCIO traslada esa velocidad en los cambios que se producen.

El concejo también se ha transformado en esos 30 años. «Siero ha mejorado mucho; ha crecido la población, la actividad económica, los cotizantes a la Seguridad Social o los presupuestos. Nos estamos adaptando de manera razonable a estos cambios y beneficiándonos de ellos con la adaptación».

La muestra estará disponible hasta el próximo 4 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pola de Siero acoge una exposición sobre los 30 años de EL COMERCIO en la web

Pola de Siero acoge una exposición sobre los 30 años de EL COMERCIO en la web