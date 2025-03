Los comerciantes de Pola de Siero se alzan contra la ampliación de la zona azul a los aparcamientos disuasorios

Fue una protesta que surgió casi de manera espontánea, organizada de forma descentralizada en la jornada del pasado viernes. Los comerciantes de Pola de Siero ( ... acompañados también de vecinos) se concentraron, en la mañana de este sábado, ante el Ayuntamiento en señal de protesta por la propuesta del equipo de gobierno local (PSOE) de querer cobrar una tarifa reducida de zona azul en los aparcamientos disuasorios.

«Queremos mostrar nuestro rechazo a la pretensión de extender la zona azul a toda la villa y cobrar 360 euros al año a quien quiera aparcar en la calle y no tenga cochera», se señaló por medio de un comunicado.

«Desde hace años hemos ido perdiendo clientes y no es porque no sepamos vender o porque seamos caros. Nos dicen que, después de dar vueltas durante 10 minutos, se van porque no encuentran sitio para aparcar. Apenas quedan plazas en la carretera general ni en Florencio Rodríguez, y se están eliminando en el Parque de la Luz. Pero el equipo de gobierno nos dijo que no pasaba nada porque había aparcamientos disuasorios», expresaron en la concentración, a la que asistieron un centenar de personas.

«Sin embargo, la realidad es que nos quedamos sin los clientes que venían de otros pueblos a comprar a La Pola y, ahora, la solución pasa a ser de pago». Se critica que el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', aparece en reuniones pidiendo que se instalen multinacionales en el municipio o pagando las obras de acceso a grandes superficies.

«¿Cómo va a llegar la gente a comprar a La Pola? ¿En bicicleta? ¿Por qué no llena Parque Principado de carriles bici y quita los aparcamientos? Porque sabe que, para vender, necesita que la gente aparque el coche».

Además, el colectivo de los comerciantes advierte de que «el problema que tendremos en La Pola será mayor porque nuestros trabajadores y nuestros vecinos pasarán a pagar 360 euros al año por aparcar en la calle. Ni todo el mundo dispone de garaje ni hay suficientes plazas para guardar todos los vehículos. Si el alcalde lo ve tan fácil y barato, ¿por qué cada vez tiene más aparcamientos reservados para sus coches?».

Por todo ello, se reclama que el equipo de gobierno «deje de atacar al pequeño comercio y no avance en la zona azul que quiere poner». Se pide que la zona sea gratuita durante un mínimo de dos horas para que los clientes puedan comprar en varios comercios.

Se ha dado inicio a una campaña de recogida de firmas hasta el miércoles «para demostrar el rechazo a la idea del Ayuntamiento y avisar a nuestros vecinos de lo que tendrán que pagar a partir de ahora».

Casi un millar de plazas

Precisamente, el alcalde –a la misma hora, las 10– acudió al extremo de la calle Florencio Rodríguez, en dirección a Santander, donde se va a habilitar un nuevo aparcamiento disuasorio con 164 plazas. «En semanas empezará la obra y estará lista en un plazo de tres meses». Desde 2015 se han creado unas 900, aseguró.

¿Habrá que pagar para estacionar en esta nueva superficie? «Estamos analizando el modelo de zona azul. Tenemos claro lo que queremos. Pero la pregunta que hay que hacer es si estos estacionamientos disuasorios podemos dejarlos como zona blanca. Estamos comprobando que empieza a no haber aparcamiento porque no hay rotación en ellos. La propuesta es que sea una zona regulada y que por 1,5 euros se pueda aparcar el día entero; y que por 30, el mes entero, buscando que haya posibilidades para poder estacionar».

Ampliar El alcalde, Ángel García (centro), con los ediles Eva Iglesias y Jesús Abad, en la que será nueva zona de estacionamiento disuasorio de La Pola, este sábado. A. F. G.

Afirmó que, si hay que dejarlo como zona blanca, «nos es indiferente al equipo de gobierno, no hay interés, pero hay que valorar qué es lo mejor para los vecinos y para quienes vienen a visitarnos».

El regidor afirmó que, cuando no hay rotación, no hay lugar en el que aparcar. Irritado por el tema, dijo que hay muchas empresas que dejan durante largas estancias sus vehículos, como furgonetas, estacionadas en estos aparcamientos disuasorios de La Pola.

«Eso genera un problema, no hay suficientes plazas de aparcamiento cuando es gratuito y está en el centro. Hay un uso que se puede mejorar». Dijo que el objetivo es que se pueda encontrar aparcamiento con relativa facilidad. «Hay vehículos de empresas que no se mueven durante mucho tiempo; ese no debería ser el objeto».

'Cepi' recordó que la zona azul en el concejo no es un modelo recaudatorio. «Hemos hecho un estudio económico para dar viabilidad al servicio y a su mantenimiento», y encaja la primera media hora gratuita en el nuevo modelo que se está estudiando implantar.

Pero el alcalde aclaró que todavía no está decidida la implantación de la regulación en los aparcamientos disuasorios y que hay margen para el análisis.