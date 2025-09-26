Policías locales cargan contra el alcalde de Siero por ser «cooperador» con el hostigamiento del jefe

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en Siero carga contra el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', por mantener en ... su puesto al jefe accidental –que se reincorporó el pasado jueves tras una larga baja–: «Supone una tortura para las víctimas que están sufriendo el acoso laboral». Desde esta formación se critica «la permisividad del regidor, dando poder y autoridad al jefe, unida a la falta de medidas preventivas, lo hacen cooperador necesario para que se sigan produciendo situaciones de hostigamiento y acoso en el cuerpo».

Desde el SIPLA se recuerda que el jefe de la Policía Local «se encuentra procesado, imputándosele dos delitos de acoso laboral y un delito de lesiones psíquicas cometidos contra funcionarios policiales; las decisiones del alcalde siguen poniendo en grave riesgo la salud y el bienestar de los agentes, quienes están sometidos a una tortura constante. Pese a la gravedad de los hechos denunciados, este mando sigue manteniendo su cargo, lo que consideramos obedece a un propósito deliberado de seguir acosando a las víctimas».

Desde el sindicato policial se exige que se adopten «medidas inmediatas que garanticen la seguridad de las víctimas y el bienestar en el lugar de trabajo». También que se pongan en marcha soluciones «para evitar cualquier forma de represalia o acoso adicional».

Desde la organización sindical se indica que el alcalde «tiene la obligación de proteger la salud y la seguridad de sus empleados públicos. El hostigamiento constante y las humillaciones que se dan en el cuerpo han provocado la huida a otras plantillas de gran parte de los funcionarios».

También se dijo que se lamenta «la incoherencia mostrada en el Pleno –celebrado el pasado jueves– por el grupo municipal Vox que, por un lado, pide al alcalde el nombramiento legal de un jefe de Policía, y por otro lado, felicita por los servicios prestados en el Ayuntamiento a un funcionario que, de manera ilegal, ha desempeñado funciones de responsable», que ya no se encuentra en Siero, «y que actualmente se encuentra imputado por un delito de prevaricación».

Los responsables del SIPLA en Siero quisieron expresar «nuestro más sincero agradecimiento a los grupos municipales del Partido Popular y Podemos, ya que mientras el resto de partidos guardan un silencio sospechoso, ellos han denunciado desde un primer momento la verdadera situación de acoso que se está viviendo en la plantilla policial, apoyando y solidarizándose con las víctimas».

El alcalde defendió este jueves que el Ayuntamiento contempla un gasto de dos millones de euros al año «que es lo que nos cuesta mantener un cuerpo de la Policía Local con cuarenta agentes»; a eso hay que sumar, apuntó, otro tipo de costes, como el material, coches patrulla o uniformes, entre otros. Dijo que se trata de una cantidad suficiente para el concejo «siempre que acudan a trabajar». Y es que se quejó de que hay un porcentaje de absentismo –por cualquier causa, incluso bajas– que llega al 23 %, «pero solo en los funcionarios fijos; en los interinos, es nulo».