Agentes de la Policía Local con el alcalde de Siero, Ángel García (centro). A. F. G.

Policías locales cargan contra el alcalde de Siero por ser «cooperador» con el hostigamiento del jefe

El SIPLA señala que el mando «se encuentra procesado, imputándosele dos delitos de acoso laboral y un delito de lesiones psíquica»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:28

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en Siero carga contra el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', por mantener en ... su puesto al jefe accidental –que se reincorporó el pasado jueves tras una larga baja–: «Supone una tortura para las víctimas que están sufriendo el acoso laboral». Desde esta formación se critica «la permisividad del regidor, dando poder y autoridad al jefe, unida a la falta de medidas preventivas, lo hacen cooperador necesario para que se sigan produciendo situaciones de hostigamiento y acoso en el cuerpo».

