La suerte vuelve a sonreír a Asturias: la ONCE reparte 280.000 euros en la región

Han sido ocho los cupones premiados que ha vendido un lotero de El Berrón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Lluvia de dinero en Asturias. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este 14 de octubre ha repartido 280.000 euros en El Berrón gracias a ocho boletos premiados con 35.000 euros cada uno. José Manuel Álvarez Cruz es el vendedor que ha llevado la suerte al municipio asturiano desde su punto de venta situado en la Avenida de Oviedo de dicha localidad. El número agraciado del sorteo fue el 72485 y la serie ha sido la cifra 046.

El cupón de la ONCE del 14 de octubre, dedicado a la tradicional Máscara de Dimonis de Illes Balears, también ha repartido en la localidad cacereña de Trujillo 815.000 euros, y en la Comunidad Valenciana 455.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

