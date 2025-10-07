El auditorio de Pola de Siero acoge el viernes el acto de entrega de premios de Composición Coral

La edil de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, presentó este martes el acto de entrega de premios del II Concurso de Composición Coral, que ... se celebrará este viernes, a las 20 horas, en el Teatro Auditorio de La Pola. El acto está organizado por la Sociedad de Siero Musical en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura.

Dentro de la programación preparada, se desarrollará el concierto del Coro Casino Musical de Godella (Valencia), que tendrá lugar el día 10 a las 20 horas en el mismo auditorio. La entrada para ambos eventos es libre hasta completar el aforo de la sala.

Durante la entrega de premios, se realizará la presentación de la edición de las obras finalistas y ganadores, así como el estreno mundial de las obras premiadas. La obra ganadora, titulada 'Sele' es de la compositora María Díaz Megido (Oviedo), mientras que el segundo premio ha sido otorgado a Iker González (País Vasco) por su obra 'Nun yos tengáis perceguera!'.