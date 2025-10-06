El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Comisión informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos de Siero, este lunes. E. C.

El presupuesto de Siero reserva 2,9 millones para saneamientos

PP, Podemos y Vox se reservan su voto para el Pleno tras abstenerse en la comisión de Hacienda que informó a favor de la cuenta, de 68,3 millones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:03

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', presidió este lunes una sesión extraordinaria de la comisión informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos ... Humanos. En la misma se ha aprobado inicialmente (once votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra) el expediente del presupuesto general consolidado del ejercicio 2026, que está previsto se lleve a Pleno este jueves. La cuenta –del consistorio, la Fundación de Cultura y el Patronato Deportivo Municipal– asciende a 70,6 millones de euros (fue de 60,3 en 2025). El capítulo de inversiones es de 13,2 millones de euros y, además de los proyectos estrella ya anunciados –el aparcamiento en altura de La Pola y el bulevar de Lugones–, adquieren especial importancia los saneamientos, con 2,9 millones de euros.

