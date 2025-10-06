El presupuesto de Siero reserva 2,9 millones para saneamientos

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', presidió este lunes una sesión extraordinaria de la comisión informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos ... Humanos. En la misma se ha aprobado inicialmente (once votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra) el expediente del presupuesto general consolidado del ejercicio 2026, que está previsto se lleve a Pleno este jueves. La cuenta –del consistorio, la Fundación de Cultura y el Patronato Deportivo Municipal– asciende a 70,6 millones de euros (fue de 60,3 en 2025). El capítulo de inversiones es de 13,2 millones de euros y, además de los proyectos estrella ya anunciados –el aparcamiento en altura de La Pola y el bulevar de Lugones–, adquieren especial importancia los saneamientos, con 2,9 millones de euros.

De este tipo de actuaciones, el más importante se corresponde con el de la zona de Ordoño y La Belga, por 1,5 millones. También destacan los de Cotiellos (541.000 euros) y de la zona sur de Lugones, por 465.000.

Pero hay muchas más actuaciones previstas, hasta un total de 54. Los proyectos que más absorben –además de los saneamientos– son el plan para la transformación de la zona oeste de La Pola, con el citado aparcamiento en altura y el parque en la parcela del antiguo matadero, con una primera anualidad de 2,5 millones (la inversión total es de unos cinco millones), y el bulevar de Lugones, con otros 2,65 millones de un proyecto con una inversión público-privada de más de ocho millones.

El presupuesto ya cuenta con sendos acuerdos políticos con Izquierda Unida y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, por lo que se sumarán dos votos más a los trece del PSOE (que goza de una cómoda mayoría absoluta en una corporación de 25 ediles). En la comisión de este lunes, el resto de formaciones se reservaron el voto para el Pleno; pero ya se sabe que el Partido Popular va a votar en contra, así como la edil de Podemos. Quedan los dos votos de Vox, que oscilan entre el rechazo al proyecto presupuestario o la abstención, como el año pasado.

Las reclamaciones de esta última formación se centraban en habilitar una acera entre La Pola y Marcenado, un depósito cerrado de la grúa o una 'banderona' de España en la rotonda de Ullaga. Por su parte, entre otros logros, La Fresneda ha obtenido que se modernice el sistema de videovigilancia en todo el concejo e IU, por su parte, articular las medidas para aumentar el parque de vivienda pública.