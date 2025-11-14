«El Principado matará la ley de proyectos estratégicos si autoriza Costco», dice CC OO

El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, informó este viernes de las alegaciones que ha presentado el sindicato para frenar la ... declaración de la propuesta de Costco como proyecto estratégico del Principado. La multinacional norteamericana de los híper quiere acogerse a esta nueva norma para poder instalarse en el polígono industrial de Bobes, en Siero; en la actualidad, las directrices sectoriales de comercio impiden su implantación. El responsable sindical entiende que si el Gobierno regional, al final, «tiene el atrevimiento» de dar luz verde a esta declaración «mataría a esta nueva ley porque todo sería estratégico y nada lo sería».

Los argumentos dados no son nuevos; Zapico ya ha manifestado, en más de una ocasión, que la propuesta de Costco –que contempla una inversión de unos 50 millones de euros y la creación de hasta 260 nuevos empleos– «no cumple requisito alguno para ser declarada proyecto estratégico de interés para Asturias». En las alegaciones se señala que no es un plan industrial, no presenta servicios avanzados, no innova, no transforma materias primas, no aporta al sistema productivo asturiano, no aporta tecnología y no favorece la transición energética.

Por su parte, la responsable comarcal de este sindicato en Siero y Piloña, Bibiana Martínez, criticó que no hay calidad en los empleos que se anuncian por parte de la multinacional. «Los beneficios no van a repercutir en el municipio; es un negocio que evita la fiscalidad local. Se habla sin concreción de 260 puestos que se quedarán en menos. El 84% de los empleos no son cualificados y más de la mitad de los contratos indefinidos son a tiempo parcial. Es trabajo precario».

Zapico señaló que el sindicato analizaría legalmente una posible declaración del plan de Costco como estratégico. «No se ajustaría a la legalidad». El secretario general de CC OO también se refirió al alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'. «Pone sobre la mesa un debate cruento; nosotros vamos a responder con argumentos y sin ruido. No vamos a entrar en descalificaciones, como hace el regidor; no deseamos polémicas. Defendemos el interés general de los asturianos más allá de que una de las partes genere toxicidad que ni conviene a la propia propuesta».

Costco Wholesale Spain tiene unos planes claros que pasan por su expansión. La multinacional americana está presente en 14 países de todo el mundo y en España cuenta ya con un total de cinco establecimientos: en Sevilla, dos en Madrid, en Zaragoza y en Bilbao, y planea abrir otros cinco en un plazo máximo de cinco años. De este modo, quiere sumar diez en total. Y uno de ellos es el de Asturias. Para la parte inmobiliaria y urbanística del proyecto, la compañía colabora con una promotora especializada, Bogaris Retail, que ya ha realizado «con éxito» las aperturas en el territorio nacional.