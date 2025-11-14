El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bibiana Martínez, secretaria comarcal de Siero-Piloña; José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, y Olga Ruíz, responsable de la federación de Servicios. A. F. G.

«El Principado matará la ley de proyectos estratégicos si autoriza Costco», dice CC OO

El secretario general del sindicato afirma que presenta razones para frenar el plan «ante el debate tóxico» del alcalde de Siero

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, informó este viernes de las alegaciones que ha presentado el sindicato para frenar la ... declaración de la propuesta de Costco como proyecto estratégico del Principado. La multinacional norteamericana de los híper quiere acogerse a esta nueva norma para poder instalarse en el polígono industrial de Bobes, en Siero; en la actualidad, las directrices sectoriales de comercio impiden su implantación. El responsable sindical entiende que si el Gobierno regional, al final, «tiene el atrevimiento» de dar luz verde a esta declaración «mataría a esta nueva ley porque todo sería estratégico y nada lo sería».

