El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', firma el acuerdo presupuestario con la portavoz de IU, Tere Álvarez, ante la mirada del edil Javier Rodríguez (a la izquierda de la imagen). A. F. G.

PSOE e IU de Siero firman el acuerdo del presupuesto con 13 millones en inversión

El alcalde, Ángel García, 'Cepi', y la edil Tere Álvarez, destacan que se van a articular medidas para ampliar el parque de vivienda pública

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:22

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi' (PSOE), y la portavoz de IU, Tere Álvarez, escenificaron este sábado, en el Ayuntamiento, la firma del ... acuerdo presupuestario que va a llegar a la histórica cantidad de 68,3 millones de euros, 70,6 si se suman las cuentas del Patronato Deportivo Municipal y de la Fundación de Cultura. De este total, el regidor quiso destacar otra cantidad récord: 13 millones en el capítulo de inversiones. El proyecto –que este domingo también será suscrito por la Plataforma Vecinal de La Fresneda– será elevado a Pleno extraordinario este jueves.

