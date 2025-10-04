PSOE e IU de Siero firman el acuerdo del presupuesto con 13 millones en inversión

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi' (PSOE), y la portavoz de IU, Tere Álvarez, escenificaron este sábado, en el Ayuntamiento, la firma del ... acuerdo presupuestario que va a llegar a la histórica cantidad de 68,3 millones de euros, 70,6 si se suman las cuentas del Patronato Deportivo Municipal y de la Fundación de Cultura. De este total, el regidor quiso destacar otra cantidad récord: 13 millones en el capítulo de inversiones. El proyecto –que este domingo también será suscrito por la Plataforma Vecinal de La Fresneda– será elevado a Pleno extraordinario este jueves.

El regidor puso en valor la propuesta para el próximo ejercicio y comparó el presupuesto que tenía Siero cuando accedió a la alcaldía en 2015: era de 36 millones; «en 10 años casi hemos duplicado la cuenta». Según explicó, este incremento no se debe a una mayor presión fiscal, sino al crecimiento de la actividad en el concejo: «Tenemos más vecinos, más empresas». Como ejemplo, señaló la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, que en 2015 era de 422.666 euros y este año, a día de hoy, supera los 2 millones de euros, lo que supone un incremento del 390%. Para el próximo año, la previsión es que crezca un 17% más. También apuntó a que gracias a que «la economía del país va bien, se han aumentado las transferencias que se reciben por parte del Estado y los ingresos derivados del IAE, tasas y otros impuestos, directamente vinculados al incremento de población y empresas».

El regidor también señaló que «en 2015 el Ayuntamiento tenía alrededor de diez millones de deuda municipal y hoy tenemos cero, un hecho muy importante y significativo». 'Cepi' quiso destacar además que para 2026 se congelan todos los impuestos, precios públicos y tasas municipales.

El alcalde informó de que «el presupuesto no incluye los 5,2 millones de fondos europeos recientemente concedidos. A lo largo del ejercicio esa cantidad se reflejará en las cuentas municipales».

Respecto al capítulo de inversiones, se van a llevar a cabo 54 actuaciones. Entre las más relevantes por importe citó está el bulevar de Lugones, con 2,6 millones –en su primera anualidad–, así como el parque periurbano de La Pola y el aparcamiento en altura con 2,5 millones (también en su primer año). Se incorpora además «una partida para la avenida de Gijón polesa, que deberá verse incrementada con remanentes para poder licitar el proyecto aprobado en Junta de Gobierno».

En materia de saneamiento, el regidor señaló que «tenemos los de Cotiellos y Paredes, proyectos plurianuales. Como nueva inversión, se incluye también el saneamiento de La Meana, un compromiso con las empresas de la zona». El presupuesto recoge además la renovación del abastecimiento de agua de Corripos, con casi 200.000 euros. Asimismo, se introduce el saneamiento de Ordoño y La Belga, con 1,5 millones de euros. «En definitiva, son distintas partidas variadas y repartidas por todo el concejo, aunque lo que más recursos nos consumirá en 2026 es continuar con los proyectos que ya están ahora en ejecución y que son plurianuales», explicó.

La vivienda es el eje del acuerdo presupuestario para Izquierda Unida. La portavoz destacó que ahora se comienza a trabajar conjuntamente en la búsqueda de suelo y en la articulación de mecanismos que permitan impulsar el parque público y protegido en el concejo. «Esto no va de gestos, va de poner las bases para que la gente pueda acceder a una vivienda digna: coordinación institucional, planificación y pasos verificables. El problema de la vivienda no se resuelve con 30 casas. No podemos tratar un problema así de forma banal ni vivir de la anécdota», destacó Álvarez tras la firma del acuerdo.

El documento, que incorpora trabajo sobre remanentes, movilizará «los recursos que sean necesarios para ello desde el Ayuntamiento», añadió por su parte el alcalde, quien valoró el acuerdo a pesar de contar con una cómoda mayoría absoluta.