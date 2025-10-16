«Si pudiese, cambiaba a la Policía Local de Siero por la Guardia Civil», dice 'Cepi'

«Es una muy buena medida para La Pola». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', a preguntas de EL COMERCIO, ... se refería este jueves al plan para impulsar –con fondos municipales– la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil para la localidad. «Es para garantizar la presencia de este cuerpo en la villa por muchos años; además –explicó– se obtendría una parcela para el Ayuntamiento», parte de la actual que ocupa el viejo edificio en la calle Torrevieja. «Es un acuerdo entre las dos administraciones en el que ganamos ambas», incidió. El regidor recordó otra de las iniciativas ya anunciadas, «que se aumente en dotación y en servicios». ¿Este compromiso va en detrimento de la Policía Local? «Si pudiese, sustituiría el cuerpo municipal por la Guardia Civil».

¿Cuáles son los detalles de ese posible convenio con la Dirección General de la Guardia Civil? Hay que recordar que esta cuestión surge tras mantener el alcalde un encuentro con responsables de la asociación profesional UniónGC el pasado noviembre, del que ya informó este diario. Entonces se comprometió a impulsar la construcción de una nueva sede en La Pola ante el mal estado de la actual. La idea inicial era edificar un centro con oficinas con un coste estimado de unos dos millones de euros.

Ahora, el socialista apunta a que la posibilidad de construir también viviendas para los agentes es una opción que se deberá determinar en el acuerdo que se está redactando; «eso está por decidir». Pero ya avanza que el coste previsto inicialmente será inferior a esa cifra, de la que no quiso dar detalles. «Se va a poder prestar un servicio adecuado a los ciudadanos con las necesidades que hay hoy día».

El actual cuartel poleso cuenta con unas 18 viviendas. Están todas vacías. «Se trata de un anacronismo; en la actualidad, muchos de los agentes prefieren fijar sus residencias fuera de este tipo de recintos», se indicaba desde la UniónGC.

Rechazo

Las críticas ya han comenzado a producirse. Este miércoles era la portavoz de Podemos, Silvisa Tárano, quien denunciaba que se dedicase dinero municipal a competencias impropias. Y este jueves fue el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) en el municipio, desde donde se congratulaban por el apoyo al cuerpo de la Guardia Civil, pero se recordaba que los agentes municipales llevaban años alojados en dependencias inadecuadas; «primero, en un sótano del edificio de los juzgados y, ahora, en el antiguo centro de mayores, un espacio acristalado y no preparado para un cuerpo policial».

Desde el SIPLA se manifestó que la «ignorancia del alcalde es muy grande; ese gasto no corresponde al Ayuntamiento y hay competencias de la Policía Local que no puede realizar la Guardia Civil por más que se empeñe». Desde el sindicato se criticó que «estamos acostumbrados a las humillaciones públicas del regidor, pero no puede eliminar las competencias que tenemos ni tampoco las puede trasladar a otro cuerpo».