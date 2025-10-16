El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Actual cuartel de la Guardia Civil en Pola de Siero. Pablo Nosti

«Si pudiese, cambiaba a la Policía Local de Siero por la Guardia Civil», dice 'Cepi'

El alcalde Ángel García defiende la construcción de un cuartel en La Pola con fondos municipales y el SIPLA advierte de que no puede suprimir sus competencias

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:21

«Es una muy buena medida para La Pola». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', a preguntas de EL COMERCIO, ... se refería este jueves al plan para impulsar –con fondos municipales– la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil para la localidad. «Es para garantizar la presencia de este cuerpo en la villa por muchos años; además –explicó– se obtendría una parcela para el Ayuntamiento», parte de la actual que ocupa el viejo edificio en la calle Torrevieja. «Es un acuerdo entre las dos administraciones en el que ganamos ambas», incidió. El regidor recordó otra de las iniciativas ya anunciadas, «que se aumente en dotación y en servicios». ¿Este compromiso va en detrimento de la Policía Local? «Si pudiese, sustituiría el cuerpo municipal por la Guardia Civil».

