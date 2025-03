CC OO se queja por el anuncio del cobro en los aparcamientos disuasorios de Siero

La Unión Comarcal de CC OO Siero-Piloña se posiciona en contra del pago propuesto por el equipo de gobierno local (PSOE) en los ... aparcamientos disuasorios en La Pola y Lugones. «Las personas que vienen a trabajar cada día a estos núcleos se verán abocadas a pagar por aparcar a las afueras», se quejó la secretaria general de esta formación sindical, Bibiana Martínez.

También denuncia que únicamente media hora gratuita en la zona azul, como también se ha anunciado, «es irrisoria, no daría tiempo a hacer trámite o compra alguna, que se supone que es para lo que se instauran estas medidas, para que haya movilidad en los puntos más céntricos y demandados».

Por otro lado, la propuesta de cobro en los aparcamientos disuasorios «no es una solución al grave problema de estacionamiento que sufrimos, y afectará especialmente a las personas que vienen cada día a trabajar y que esta medida les va a suponer un recorte en su poder adquisitivo».

El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', ya dijo el pasado sábado, ante el rechazo que ha generado esta propuesta en los comerciantes, que si hay que dejar los aparcamientos disuasorios como zona blanca, se hará; «nos es indiferente al equipo de gobierno, no hay interés, pero hay que valorar qué es lo mejor para los vecinos y para quienes vienen a visitarnos».

El regidor afirmó que, cuando no hay rotación, no hay lugar en el que aparcar. Irritado por el tema, dijo que hay muchas empresas que dejan durante largas estancias sus vehículos, como furgonetas, estacionadas en estos aparcamientos disuasorios de La Pola.

«Eso genera un problema, no hay suficientes plazas de aparcamiento cuando es gratuito y está en el centro. Hay un uso que se puede mejorar». Dijo que el objetivo es que se pueda encontrar aparcamiento con relativa facilidad. «Hay vehículos de empresas que no se mueven durante mucho tiempo; ese no debería ser el objeto».