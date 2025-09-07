Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero La mayoría de los vehículos afectados se encontraban bajo el puente de la avenida de Langreo

Más que desagradable fue la sorpresa que se llevaron los propietarios de más de una treintena de turismos en la población de El Berrón, en Siero: aparecieron con las ruedas rajadas. Varios de los coches tenían todos los neumáticos reventados mientras que otros, algunos de ellos. «El daño es importante», señalaba uno de los afectados, que estaciona su vehículo bajo el puente de la avenida de Langreo que sortea las vías de tren de la antigua Feve.

Ampliar Uno de los choces afectados, con todos los neumáticos reventados. A. F. G.

Una afectada trataba de cambiar la rueda de su Seat Ibiza blanco. «La verdad es que esta suele ser una zona muy tranquila, no hay problemas. Pero esta vez, nos encontramos con esto». A pesar del problema que genera esta situación, todavía le quedaban ganas para bromear un poco: «Esto, al menos, le vendrá bien a algún taller mecánico».

Por el momento, se investiga la autoría de este acto vandálico que se cree se produjo en la madrugada del pasado sábado al domingo.

Esta situación se produce cuando, precisamente, se ha registrado un aumento de la delincuencia en el municipio. Así, citando datos del Ministerio del Interior, desde el Sindicato de la Policía Local de Asturias (SIPLA) se alerta de que la criminalidad convencional (todo lo que no tiene que ver con el espacio digital) se ha incrementado en un 25,8%, pasando de 737 delitos a 927; los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han subido un 32%, pasando de 46 a 61.

Es por eso que la formación sindical reclama un refuerzo del cuerpo en el concejo para mejorar la vigilancia y contra la merma de agentes, de la que responsabilizan al alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi'.

Otra situación que genera un mal funcionamiento en el cuerpo, se señala, es que se llevan tres meses sin un jefe funcional, «no habiendo mando policial que gestione el servicio, incumpliendo el alcalde su obligación de proveer una jefatura operativa». También se critica el cierre de las dependencias policiales de Lugones «no existiendo, por tanto, Policía Local en dicha localidad y sus alrededores». Se apunta al riesgo que se produce con una reducción «deliberada de la plantilla, dejando el servicio en mínimos operativos; así como la amortización de plazas que debían garantizar la estabilidad de efectivos policiales».