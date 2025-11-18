El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Siero revisa la documentación de la obra con técnicos municipales. A. F. G.

Reabre al tráfico, tras seis meses de obras, la avenida de José Tartiere, una de las arterias de Lugones

La renovación de la red de saneamiento y del resto de servicios en 700 metros de vial ha supuesto 1,3 millones de euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:53

Comenta

En la mañana de este martes reabría al tráfico la avenida de José Tartiere, tras medio año de obras. Se trata de una de las ... principales arterias de la localidad sierense de Lugones, ya que conecta la avenida de Oviedo con la estación de tren de Renfe. También se recupera, de este modo, las paradas y el recorrido habitual de los autobuses urbanos.

