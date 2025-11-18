Reabre al tráfico, tras seis meses de obras, la avenida de José Tartiere, una de las arterias de Lugones
La renovación de la red de saneamiento y del resto de servicios en 700 metros de vial ha supuesto 1,3 millones de euros
Siero
Martes, 18 de noviembre 2025, 11:53
En la mañana de este martes reabría al tráfico la avenida de José Tartiere, tras medio año de obras. Se trata de una de las ... principales arterias de la localidad sierense de Lugones, ya que conecta la avenida de Oviedo con la estación de tren de Renfe. También se recupera, de este modo, las paradas y el recorrido habitual de los autobuses urbanos.
Hasta la zona acudió el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', quien recordó que la obra se correspondía con la tercera fase del plan de mejora del saneamiento en esta parte de la población, que dio ya comienzo en 2023 y que se tuvo que ejecutar en varios ejercicios debido a la cuantía necesaria, casi 1,3 millones de euros.
El objetivo de esta actuación ha sido la renovación total de la red de saneamiento; «se han metido tubos de entre 800 y 1.000 milímetros de diámetro, en una zona en la que se registraban muchos problemas por la antigüedad de las conducciones preexistentes, más de cincuenta años. Estaban muy deterioradas y había muchas filtraciones». Las aguas residuales provocaban malos olores y anegaban algunos garajes de edificios.
Con las labores necesarias para modernizar el colector, que implicó el levantamiento de la calzada, ya se aprovechó para actualizar el resto de servicios viarios, como el alumbrado, telecomunicaciones o suministro de agua. «Se ha dado continuidad a toda la calle, que han sido unos 700 metros de longitud», hasta el acceso al centro de salud desde la avenida de Oviedo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión