Refuerzo del suministro de agua en Llanera, el polígono industrial de Silvota y en La Fresneda

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) avanza en la construcción del nuevo ramal de abastecimiento de Silvota, una actuación clave para mejorar la garantía ... de suministro en Llanera, el citado polígono industrial y la urbanización La Fresneda, en Siero.

La obra, adjudicada por 3,8 millones, consiste en la renovación de una infraestructura creada a finales de los años 70 del siglo pasado, que ya se encuentra al final de su vida útil. Esta conducción resulta esencial para el suministro de agua procedente del sistema del Alto Nalón, que abastece a pueblos y áreas industriales.

Los trabajos incluyen el desdoblamiento de tres kilómetros de nueva conducción en fundición dúctil, la remodelación integral de una arqueta de derivación, la construcción de casetas de ventosa y desagüe y de otra toma en el centro de explotación de Cadasa en Pruvia. Una vez finalizados los trabajos, también se restaurarán las 63 parcelas afectadas.

Pero hay más actuaciones en marcha en Llanera; el Consejo de Gobierno del Principado se celebró este lunes en el salón de Pleno de este Ayuntamiento y el presidente regional, el socialista Adrián Barbón, visitó algunas de las obras en ejecución o terminadas. Una de ellas fue la mejora de la carretera de Arlós, «1,1 millones de euros para su reparación integral que se suman a la inversión de la iglesia de este núcleo». También acudió a las obras de una promoción de vivienda pública en Lugo.