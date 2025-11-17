El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Obras para reforzar el suministro de agua, en Llanera. E. C.

Refuerzo del suministro de agua en Llanera, el polígono industrial de Silvota y en La Fresneda

El presidente regional, Adrián Barbón, visita la carretera de Arlós, en la que se han destinado 1,1 millones de euros para su mejora integral

A. F. G.

Siero / Llanera

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) avanza en la construcción del nuevo ramal de abastecimiento de Silvota, una actuación clave para mejorar la garantía ... de suministro en Llanera, el citado polígono industrial y la urbanización La Fresneda, en Siero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  6. 6 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  7. 7 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10

    El derribo del Soccer World, en Gijón, se ejecutará en el primer trimestre de 2026 y durará cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Refuerzo del suministro de agua en Llanera, el polígono industrial de Silvota y en La Fresneda

Refuerzo del suministro de agua en Llanera, el polígono industrial de Silvota y en La Fresneda