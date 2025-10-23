96 personas participan en una excursión a León dentro del programa Siero acompaña
El objetivo de esta iniciativa es combatir la soledad no deseada y favorecer la convivencia
A. F. G.
Siero
Jueves, 23 de octubre 2025, 07:28
96 sierenses participaron, este miércoles, en la excursión a León organizada dentro del programa Siero acompaña. Se trata de una actividad gratuita dirigida a ... mayores de 60 años. Han acompañado a los participantes la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes. El objetivo de esta iniciativa es combatir la soledad no deseada y favorecer la convivencia.
De este modo, se ofrece a los asistentes una experiencia de ocio activo, cultural y social en un destino cercano y de gran interés histórico y patrimonial. Los dos autocares han pasado por distintas localidades del concejo para recoger a los viajeros.
A lo largo del día realizaron diversas visitas por la ciudad de León, incluyendo lugares emblemáticos, siempre acompañados por guías turísticos.
