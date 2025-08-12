El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inicio de las obras del área de autocaravanas de Lugones. A. F. G.

Siero, a la 'caza' de autocaravanistas: mejorará el área de La Pola e inicia la obra del de Lugones

«No tenemos playa, pero este tipo de turistas pueden visitar toda la región desde un punto estratégico», afirma el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi'

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 12 de agosto 2025, 19:53

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este martes el inicio de las obras de ... construcción de un área de estacionamiento de autocaravanas en Lugones. El regidor destacó que el concejo «no tiene playa», pero hay interés en atraer a este tipo de turistas «que pueden visitar toda la región desde un punto estratégico». Anunció, además, la futura modernización de la actual zona de La Pola.

