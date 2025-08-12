Siero, a la 'caza' de autocaravanistas: mejorará el área de La Pola e inicia la obra del de Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este martes el inicio de las obras de ... construcción de un área de estacionamiento de autocaravanas en Lugones. El regidor destacó que el concejo «no tiene playa», pero hay interés en atraer a este tipo de turistas «que pueden visitar toda la región desde un punto estratégico». Anunció, además, la futura modernización de la actual zona de La Pola.

En detalle, los trabajos en Lugones cuentan con un presupuesto de 164.905 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La parcela donde se levantará, de propiedad municipal, está situada en la calle Puerto Somiedo, junto a la residencia de mayores. El proyecto contempla la creación de un área con 30 plazas y plataformas de servicio de uso común para desagüe de las autocaravanas. Además, se instalarán un sumidero para vaciar el depósito portátil del váter y un grifo para el suministro de agua potable.

En total se aglomerarán 1.600 metros cuadrados de pavimento, a los que se suman zonas verdes y una nueva acera. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Presidencia del Principado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU con 124.981 euros.

'Cepi' destacó que será «un área moderna, un proyecto para crear probablemente el aparcamiento de autocaravanas mejor dotado y más amplio de Asturias. Este tipo de instalaciones generan un impacto positivo, ya que los autocaravanistas consumen y realizan gasto en la localidad».

La actual de Lugones, junto a la piscina climatizada, será clausurada para habilitar más plazas de estacionamiento para los usuarios de la instalación deportiva.