Siero concluye un nuevo saneamiento por casi medio millón en Tiroco de Arriba

El Ayuntamiento de Siero culmina un nuevo saneamiento en el municipio, en este caso, en Tiroco de Arriba. El primer teniente de alcalde, Javier ... Rodríguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, visitaron la zona donde se han ejecutado los trabajos de ampliación y renovación de la conducción en este núcleo de la parroquia de Valdesoto. La actuación ha supuesto una inversión de casi medio millón de euros y se ha ejecutado en cuatro meses, se indicó.

En detalle, el proyecto ha consistido en la construcción de 1.344 metros de colectores que estaban pendientes de ejecutar, así como una pequeña estación de bombeo de aguas residuales con una impulsión de 287 metros de longitud para conectar a la red que ya se encontraba en servicio, ejecutada en la primera fase en 2018. Además, se han reparado 218 metros del actual colector de la zona. Con las obras se ha dotado de servicio a 75 vecinos.

Durante la visita, el edil de Saneamiento declaró que «desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en ese Siero para vivir, para que la zona menos urbana tenga unos buenos servicios. La parroquia de Valdesoto es un ejemplo en cuanto a dotación de nuevo saneamiento en los últimos años. Apostamos por este servicio, por los vecinos y, sobre todo, por el medio ambiente».

Y es que, se recuerda desde el Ayuntamiento, desde 2015 se han invertido unos 26 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 7.447 vecinos y a un total de 144 empresas. De cara a 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones sumando las actuaciones previstas en los presupuestos y en el proyecto de remanentes.

Precisamente, no hace un mes también se anunció la conclusión de las obras de otro colector en la misma parroquia sierense, que ha sido galardonada con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias por la Fundación Princesa.