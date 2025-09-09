El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Rodríguez y Pergentino Martínez, en Tiroco de Arriba. E. C.

Siero concluye un nuevo saneamiento por casi medio millón en Tiroco de Arriba

La inversión sirve para dar servicio a 75 vecinos de este núcleo de la parroquia de Valdesoto. En este año el gasto es de 4,7 millones en el concejo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:57

El Ayuntamiento de Siero culmina un nuevo saneamiento en el municipio, en este caso, en Tiroco de Arriba. El primer teniente de alcalde, Javier ... Rodríguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, visitaron la zona donde se han ejecutado los trabajos de ampliación y renovación de la conducción en este núcleo de la parroquia de Valdesoto. La actuación ha supuesto una inversión de casi medio millón de euros y se ha ejecutado en cuatro meses, se indicó.

