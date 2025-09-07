El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Misa al aire libre en la fiesta por Santa Apolonia en Leceñes. A. F. G.

El nuevo cura de Valdesoto reclama «vivir y soñar juntos para ser ejemplares»

Leceñes celebra Santa Apolonia con una gran fabada y arroz con leche, y ya esperan por la familia real: «No han probado platos como estos»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:57

«Pol camín de la fuente llegamos antes». Lo comentaban dos vecinas de Leceñes que se acercaban, poco después del mediodía, a la misa al ... aire libre en honor a Santa Apolonia. Se celebraba así el día grande de las fiestas de Leceñes, en Valdesoto, parroquia de Siero que acaba de ser distinguida con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias de la Fundación Princesa. Y es una cuestión de la que no se deja de hablar. Incluso en la homilía. El nuevo cura, Juan José Llamedo González, destacó ante los feligreses que se trata de «un reto muy guapo, pero que es algo muy serio». Es por eso que, ante todo, reclamó estar «cohesionados»; es más, pidió «ser gente unida, para vivir y soñar juntos y ser ejemplares, no para demostrar algo por la televisión», dijo ya en referencia al acto con la familia real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  3. 3 Fallece un motorista de 71 años en un accidente en Gijón
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  6. 6 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  7. 7

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  8. 8

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  9. 9 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  10. 10 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El nuevo cura de Valdesoto reclama «vivir y soñar juntos para ser ejemplares»

El nuevo cura de Valdesoto reclama «vivir y soñar juntos para ser ejemplares»