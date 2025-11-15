El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Rodríguez y Raimundo Díaz, en la zona que ahora se denomina travesía de Les Escueles, 27, en Forfontía. A. F. G.

Siero culmina el cambio de denominación al sistema métrico de 365 caminos

La modificación se aplica en Hevia, Valdesoto y Forfontía

A. F. G.

Siero

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, anunciaron este sábado que el pleno de este ... mes abordará la aprobación definitiva de la denominación de caminos e implantación del sistema métrico en Hevia, Valdesoto y Forfontía. Los trabajos para poder sacar adelante el expediente, que han incluido reuniones con vecinos y trabajo de campo, contaron con un presupuesto de 60.500 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, aunque se ha realizado en diez.

