Siero culmina el cambio de denominación al sistema métrico de 365 caminos

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, anunciaron este sábado que el pleno de este ... mes abordará la aprobación definitiva de la denominación de caminos e implantación del sistema métrico en Hevia, Valdesoto y Forfontía. Los trabajos para poder sacar adelante el expediente, que han incluido reuniones con vecinos y trabajo de campo, contaron con un presupuesto de 60.500 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, aunque se ha realizado en diez.

Tal y como explicaron los ediles, el expediente incluye dar nombre de manera oficial a 365 caminos: 42 en Forfontía (parroquia de La Carrera), 111 en Hevia y 212 en Valdesoto y numerarlos según el sistema métrico. Consiste en asignar un número a las construcciones equivalente a la distancia en metros desde el inicio del camino. Han sido objetivo de numeración todas las edificaciones en la zona rural, entendiendo por tal las destinadas a uso residencial, o aquellas en las que exista una actividad económica. Una vez finalizado el trabajo y se apruebe en pleno, los padrones de Hevia, Valdesoto y Forfontía serán actualizados, y los datos se remitirán a Google Maps, a la Dirección General del Catastro, al Servicio de Emergencias del Principado y al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Rodríguez recordó que a partir de ahora «será posible ubicar correctamente las viviendas de la zona rural y otras construcciones por parte de los servicios de emergencia y también para el envío de correo postal, notificaciones, paquetería o cualquier otra gestión». Finalmente, el edil de Hacienda agradeció el trabajo realizado por los vecinos, técnicos municipales y la empresa adjudicataria para sacar el expediente adelante; avanzó que «ya disponemos de la partida económica necesaria en 2026 para encargar las señales con los nombres de los caminos e instalarlas».

Los vecinos también tendrán que afrontar cambios, como notificar a entidades financieras o a la Dirección General de Tráfico la nueva denominación del domicilio. «Pero están satisfechos porque se trata de una mejora sustancial», apuntó Díaz.

Desde 2017 el Ayuntamiento de Siero ya ha implantado el sistema métrico en las parroquias y núcleos de Viella, San Miguel de La Barreda, Samartino, Trespando, La Carrera, Granda, Bobes, Argüelles, Meres, Fonciello y San Juan del Obispo, con una inversión total de 87.248 euros para una población de 19.495 habitantes.