El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil Pergentino Martínez, en Godina. E. C.

Siero culmina el saneamiento en la zona de Valdesoto-Bendición, con el final de las obras en Godina

La actuación recién finalizada costó unos 116.000 euros, aportados por el Ayuntamiento, y da servicio a doce viviendas

S. G. A.

Siero

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:29

Poco más de 116.000 euros y cuatro meses de trabajos han sido necesarios para que los vecinos de Godina, en Bendición, cuenten con una ... red de saneamiento. Las obras, ejecutadas por el Ayuntamiento de Siero en esta zona de Valdesoto acaban de finalizar. Ahora, los 36 habitantes, en doce viviendas, de Godina ya cuenta con este servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  3. 3 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  4. 4 Asturias se achicharra y llega a 42,6 grados
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  7. 7

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  8. 8 Alerta por un nuevo incendio en los Picos de Europa: «Hay que ganar tiempo»
  9. 9 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  10. 10 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero culmina el saneamiento en la zona de Valdesoto-Bendición, con el final de las obras en Godina

Siero culmina el saneamiento en la zona de Valdesoto-Bendición, con el final de las obras en Godina