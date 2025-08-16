Siero culmina el saneamiento en la zona de Valdesoto-Bendición, con el final de las obras en Godina

Poco más de 116.000 euros y cuatro meses de trabajos han sido necesarios para que los vecinos de Godina, en Bendición, cuenten con una ... red de saneamiento. Las obras, ejecutadas por el Ayuntamiento de Siero en esta zona de Valdesoto acaban de finalizar. Ahora, los 36 habitantes, en doce viviendas, de Godina ya cuenta con este servicio.

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, detallaba este sábado, en Godina, que las obras, que costaron exactamente 116.392 euros, consistieron en lograr la recogida de estas aguas residuales y su conducción por gravedad hasta el colector general del río Negro, al que se conecta en dos puntos. La longitud total de los nuevos colectores es de 539,29 metros en PVC de diámetro 315 mm, distribuidos en tres tramos.

Y esta obra, además, supone el cierre de una fase, de un proyecto. Así, el concejal explicaba que «con esta actuación culminamos el plan previsto para llevar el saneamiento a toda la zona de Valdesoto-Bendición». «La intervención permitirá resolver los vertidos existentes en este último tramo pendiente, garantizando el servicio a los vecinos. Se trata de una nueva muestra del compromiso del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Siero con la mejora de las infraestructuras de saneamiento en el ámbito rural», añadió.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha destinado cerca de 28 millones de euros a saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros, sumando las partidas previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito. Recientemente se adjudicó el proyecto de saneamiento de los núcleos de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín, que dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas y cuenta con un presupuesto de 258.988,15 euros con cargo a remanentes.