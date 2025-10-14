Siero crea en el entorno de la pasarela peatonal de La Fresneda un gran espacio verde de 4.400 metros cuadrados

Las localidades sierenses de Lugones y La Fresneda comenzaban el presente año unidas a través de una pasarela peatonal y ciclista que acababa con una ... demanda histórica: disponer de un paso seguro entre ambas localidades. El tiempo ha constatado que dicha demanda era real ya que a diario son decenas de vecinos los que utilizan esta pasarela. Ahora el Ayunta miento de Siero da un paso más adecentando una parcela de titularidad municipal, de unos 4.400 metros cuadrados como zona verde para el disfrute de los vecinos.

Los trabajos ya están en marcha y supondrán una inversión de 50 mil euros. En la mañana de este martes acudieron a visitar las obras el alcalde de Siero Ángel García y la edil de la Plataforma vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello que puntualizó que «esta adecuación es muy necesaria y ahora faltaría por mejorar la otra parte de la senda en la zona de Lugones».

La adecuación de la parcela que según el primer edil «se encontraba en muy mal estado y dando una mala imagen» consiste en allanar el terreno, plantar césped y completar con árboles autóctonos, creando así una zona de esparcimiento y mejorando el paisaje de la zona ubicada el final de la pasarela dirección La Fresneda, en el entorno del centro comercial. Unos trabajos que se enmarcar en las actuaciones que el Consistorio lleva realizando para mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven en La Fresneda y todo su entorno.