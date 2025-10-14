El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el centro de la zona de obras, la edil Alejandra Cuadriello y el alcalde de Siero, Ángel García. M. V.

Siero crea en el entorno de la pasarela peatonal de La Fresneda un gran espacio verde de 4.400 metros cuadrados

La actuación tiene un coste de 50.000 euros y queda pendiente adecuar la otra zona de la pasarela ya en Lugones

Marta Varela

Pola de Siero

Martes, 14 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Las localidades sierenses de Lugones y La Fresneda comenzaban el presente año unidas a través de una pasarela peatonal y ciclista que acababa con una ... demanda histórica: disponer de un paso seguro entre ambas localidades. El tiempo ha constatado que dicha demanda era real ya que a diario son decenas de vecinos los que utilizan esta pasarela. Ahora el Ayunta miento de Siero da un paso más adecentando una parcela de titularidad municipal, de unos 4.400 metros cuadrados como zona verde para el disfrute de los vecinos.

