Siero abordará obras en el palacio del Marqués de Santa Cruz de La Pola

Han sido casi 5,5 millones de euros los que el Ayuntamiento de Siero ha destinado a diversas obras de mejora en el parque ... de Alfonso X El Sabio de La Pola y en su entorno. ¿Está todo ya hecho? El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', señaló, al respecto, que siempre surgen nuevas actuaciones por realizar. Y ya adelantó la que será la próxima: mejoras en el histórico palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en esta zona verde. En detalle, se abordará el cambio de la techumbre el próximo ejercicio, que «no será barato».

Este inmueble –donde se encuentran dependencias municipales– fue rehabilitado en su día por alumnos de una escuela taller.

El parque de Alfonso X El Sabio, con la nueva iluminación.

El regidor ofreció esta información en el propio parque poleso, en el que se ha culminado la renovación del alumbrado por más de 212.000 euros. La actuación consistió en la sustitución de los actuales puntos de luz por 52 luminarias LED de alta eficiencia energética. Además, se llevaron a cabo mejoras y actualizaciones en la red eléctrica existente del parque.

Esta intervención se suma a las obras de urbanización para la conexión peatonal y ciclista del entorno urbano de La Pola, finalizadas el pasado mes de diciembre con una inversión de 2,7 millones de euros, y a la mejora de las zonas deportivas y de juegos infantiles del espacio, que supuso otros 278.124 euros. El Ayuntamiento también sustituyó recientemente bancos deteriorados y reparó la Fuente de la Esfera.

El regidor explicó que «las inversiones han supuesto una mejora notable en una de las zonas más céntricas de La Pola. A ello se suma la recuperación de la fachada del Ayuntamiento, una actuación necesaria para conservar el patrimonio. Con la mejora del alumbrado se ha ganado mucha luminosidad y ahora es un espacio más agradable, más abierto y que se puede disfrutar durante más horas del día, con mayor comodidad y seguridad».