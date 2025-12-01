El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Palacio del Marqués de Santa Cruz, ubicado en el parque de Alfonso X El Sabio de La Pola. A. F. G.
Un edificio emblemático

Siero abordará obras en el palacio del Marqués de Santa Cruz de La Pola

El Ayuntamiento completa la renovación de las 52 luminarias del parque de Alfonso X El Sabio: «Ahora es un espacio más agradable»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:28

Han sido casi 5,5 millones de euros los que el Ayuntamiento de Siero ha destinado a diversas obras de mejora en el parque ... de Alfonso X El Sabio de La Pola y en su entorno. ¿Está todo ya hecho? El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', señaló, al respecto, que siempre surgen nuevas actuaciones por realizar. Y ya adelantó la que será la próxima: mejoras en el histórico palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en esta zona verde. En detalle, se abordará el cambio de la techumbre el próximo ejercicio, que «no será barato».

