Siero organiza talleres formativos para aplicar el nuevo sistema de facturación
Se impartirán en Lugones, el próximo miércoles día 26, en La Pola, el 2 de diciembre
A. F. G.
Siero
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:24
La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, presentó este miércoles el taller formativo Nuevas obligaciones en materia ... de facturación: Verifactu, organizado por el Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento. Está dirigido a empresas y autónomos del municipio para facilitar la adaptación al nuevo sistema de la Agencia Tributaria.
El curso se impartirá en dos sesiones presenciales: en el Centro Integrado de Lugones, el miércoles día 26, a las 8.15 horas, y en el Palacio Marqués de Santa Cruz de La Pola el martes 2 de diciembre, a las 20.15 horas. La duración aproximada es de 90 minutos y es necesario inscribirse previamente a través del formulario habilitado en la página web municipal.
Verifactu es el nuevo sistema implantado por la Agencia Tributaria que permite garantizar la autenticidad y trazabilidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos. Cada factura generada desde un programa compatible cumple unos requisitos legales y genera un código único que facilita su verificación. Además, incluye un código QR que permite a los clientes comprobar la validez de la factura directamente en la web de Hacienda.
El sistema es obligatorio para todas las empresas y autónomos que deben declarar el Impuesto de Sociedades o el IRPF.
