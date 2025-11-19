Siero organiza talleres formativos para aplicar el nuevo sistema de facturación

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, presentó este miércoles el taller formativo Nuevas obligaciones en materia ... de facturación: Verifactu, organizado por el Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento. Está dirigido a empresas y autónomos del municipio para facilitar la adaptación al nuevo sistema de la Agencia Tributaria.

El curso se impartirá en dos sesiones presenciales: en el Centro Integrado de Lugones, el miércoles día 26, a las 8.15 horas, y en el Palacio Marqués de Santa Cruz de La Pola el martes 2 de diciembre, a las 20.15 horas. La duración aproximada es de 90 minutos y es necesario inscribirse previamente a través del formulario habilitado en la página web municipal.

Verifactu es el nuevo sistema implantado por la Agencia Tributaria que permite garantizar la autenticidad y trazabilidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos. Cada factura generada desde un programa compatible cumple unos requisitos legales y genera un código único que facilita su verificación. Además, incluye un código QR que permite a los clientes comprobar la validez de la factura directamente en la web de Hacienda.

El sistema es obligatorio para todas las empresas y autónomos que deben declarar el Impuesto de Sociedades o el IRPF.