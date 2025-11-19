El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marta Piquero, responsable del área de Empresa y Emprendimiento del Servicio de Promoción Económica, y la edil Patricia Antuña. E. C.
Promoción económica

Siero organiza talleres formativos para aplicar el nuevo sistema de facturación

Se impartirán en Lugones, el próximo miércoles día 26, en La Pola, el 2 de diciembre

A. F. G.

Siero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, presentó este miércoles el taller formativo Nuevas obligaciones en materia ... de facturación: Verifactu, organizado por el Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento. Está dirigido a empresas y autónomos del municipio para facilitar la adaptación al nuevo sistema de la Agencia Tributaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

