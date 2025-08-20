El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil Pergentino Martínez; el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', quien conversa con la portavoz de IU. Tere Álvarez; y los responsables de la empresa que ejecuta las obras, Manuel Fernández y Benigno Fernández de New Construction. A. F. G.

Siero pide trasladar el aliviadero del Nora para acabar con las inundaciones en La Pola

El alcalde explica que se trata de una obra que tendría que hacer el Principado para completar la actuación municipal en La Isla

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

Las obras para paliar los problemas de inundaciones se concentran en un pequeño tramo de la calle El Molín de Pola de Siero; pero ... las afecciones al tráfico son importantes y el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', pidió disculpas a los vecinos por unas molestias que se van a alargar durante los próximos cinco meses. Pero se trata de una actuación «muy necesaria» para evitar el colapso en el saneamiento de esta zona de la villa, que implica problemas como la inundación de garajes y de calles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  7. 7 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  8. 8 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero pide trasladar el aliviadero del Nora para acabar con las inundaciones en La Pola

Siero pide trasladar el aliviadero del Nora para acabar con las inundaciones en La Pola