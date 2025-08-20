Siero pide trasladar el aliviadero del Nora para acabar con las inundaciones en La Pola

Las obras para paliar los problemas de inundaciones se concentran en un pequeño tramo de la calle El Molín de Pola de Siero; pero ... las afecciones al tráfico son importantes y el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', pidió disculpas a los vecinos por unas molestias que se van a alargar durante los próximos cinco meses. Pero se trata de una actuación «muy necesaria» para evitar el colapso en el saneamiento de esta zona de la villa, que implica problemas como la inundación de garajes y de calles.

El proyecto supone un gasto de más de 411.000 euros –que ejecuta la empresa New Construction– y es la actuación diseñada tras el estudio realizado sobre el estado de la red de saneamiento en todo el centro urbano poleso. Pero, ¿será suficiente? En parte sí; pero el problema tiene más competencias. «El agua desemboca en un aliviadero –junto al río Nora– que es del Principado y que habría que modificar. Se encuentra en una cota que no es la apropiada. Tendría que estar más lejos del centro urbano y en una cota más baja, lo que ayudaría a mejorar la situación. Ya lo hemos trasladado al Gobierno regional».

Sobre el terreno

Los trabajos tienen como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en el barrio de La Isla en momentos de altas precipitaciones en cortos periodos de tiempo y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de La Pola. Para ello se prevé el desarrollo de dos actuaciones. En la primera se instalará un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo.

En la segunda se procederá a desviar el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados. El saneamiento existente se repondrá mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se sellará uno de los pozos (el 16) para evitar que pase el agua a través del conducto que atraviesa bajo los edificios.

El trazado de la red viene fijado por el de la red viaria, la topografía del terreno y por los puntos de conexión con la red existente allí donde ha sido necesario, tratando de ir paralelo al terreno con el fin de evitar sobreexcavaciones y que para las pendientes mínimas y máximas se cumplan los condicionantes de capacidad y autolimpieza para las primeras, y de erosiones para las segundas. Desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento.