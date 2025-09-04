El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edil Pergentino Martínez y el alcalde de Siero, con los vecinos Elías Martínez, José María Gutiérrez y Enrique López. E. C.

Siero estudiará la viabilidad económica de municipalizar el servicio de agua de Espiniella, donde este verano hubo E.coli

Los vecinos piden que el Ayuntamiento asuma esta prestación para acabar con los problemas de calidad

S. G. A.

Siero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:28

Los nuevos responsables de la comunidad de aguas de Espiniella, que abarca también a Otero y a El Cuto, en Siero, se marcaron ... como objetivo lograr que el Ayuntamiento asuma la gestión del servicio abastecimiento de agua. Fue, sin duda, el principal motivo por el que se decidieron a dar el paso de encabeza esta comunidad y lo hicieron por los problemas que asegura presenta el agua que les llega a sus hogares. Este verano incluso se llegó a detectar la presencia de E.coli.

