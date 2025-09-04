Siero estudiará la viabilidad económica de municipalizar el servicio de agua de Espiniella, donde este verano hubo E.coli
Los vecinos piden que el Ayuntamiento asuma esta prestación para acabar con los problemas de calidad
S. G. A.
Siero
Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:28
Los nuevos responsables de la comunidad de aguas de Espiniella, que abarca también a Otero y a El Cuto, en Siero, se marcaron ... como objetivo lograr que el Ayuntamiento asuma la gestión del servicio abastecimiento de agua. Fue, sin duda, el principal motivo por el que se decidieron a dar el paso de encabeza esta comunidad y lo hicieron por los problemas que asegura presenta el agua que les llega a sus hogares. Este verano incluso se llegó a detectar la presencia de E.coli.
Hasta un vecino llegó a estar ingresado en el HUCA, lo que hizo saltar las alarmas. Y llegó a estar prohibido su consumo por presentar contaminación fecal.
Ahora, estos vecinos han dado un paso adelante en este objetivo. Y esta semana mantenían una reunión con el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez.
Los vecinos habían solicitado reunión con el alcalde en relación a la posible municipalización del servicio de abastecimiento de agua para estos núcleos. Durante el encuentro, el primer edil se comprometió con ellos –representados por Elías Martínez, José María Gutiérrez y Enrique López– a estudiar la propuesta y su viabilidad económica.
