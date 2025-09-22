El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La soprano naveta Silvia Llera. E. C.

La soprano Silvia Llera cumple «un sueño» y se estrenará en Nava

Cantará en la iglesia este sábado tras sus más de diez años de lucha contra la pérdida de visión, enfermedad que arrastra desde niña

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Nava

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:40

La música ha sido, desde hace años, la pasión y «refugio» de Silvia Llera, naveta que ahora emprende su carrera como soprano ... tras finalizar su formación de canto por pedagogía en el Conservatorio de Oviedo. A diferencia del resto de sus compañeros, la cantante ha llegado hasta donde está tras una dura lucha personal contra la adversidad: la retinosis pigmentaria, dolencia rara y degenerativa por la cual ha ido perdiendo la vista desde niña.

