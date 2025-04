La ONCE reparte 350.000 euros en Asturias: «Igual estamos entre millonarios y no lo sabemos» «Tiene que ser alguien de por aquí, porque siempre compramos los mismos», celebran los vecinos de Pola de Siero

Marta Varela Pola de Siero Martes, 15 de abril 2025, 20:34

Pola de Siero está de suerte. Diez familias han sido agraciadas con 35.000 euros al ser poseedores de un cupón de la ONCE, que en el sorteo de este lunes resultó agraciado con 35.000 euros por billete. El número de la suerte ha sido el 28.016 y fue vendido en el centro de la capital polesa.

«Tienen que ser de por aquí, porque compramos siempre los mismos», apuntó sonriente José Fernández mientras charlaba con sus amigos en la zona donde a diario trabaja Manuel Gutiérrez Bada, vendedor de la ONCE, tiene su punto de venta. Se trata de la céntrica calle Ildefonso Sánchez del Río, junto a la plaza de abastos polesa, un punto de encuentro diario de muchos vecinos. Todos coinciden a la hora de aseverar «a quienes haya tocado seguro que les vendrá bien». Marisa Suárez y Julia González, disfrutaban de un café mañanero, mientras apuntaban «igual estamos entre millonarios y no lo sabemos, porque aquí compramos muchos el cupón». Si bien reflexionaban «como está la vida les da para tapar algún parche, y seguir jugando». Lo que este martes deseaban muchos polesos es que esta suerte no se vaya «que siga tocando el cupón al menos una vez a la semana, hace mucha falta».

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.