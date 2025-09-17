Teatro e improvisación en Santa Eulalia de Cabranes
Habrá talleres y actuaciones para todos los públicos este fin de semana, el viernes 19 y sábado 20
Santa Eulalia
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:02
La Asociación Impro Ho ha organizado un fin de semana lleno de música y teatro para todos los públicos en Santa Eulalia de Cabranes ... , este viernes 19 y sábado 20. Formados gracias a los talleres del Ateneo Obrero de Villaviciosa, estos aficionados a la improvisación teatral decidieron montar el festival Impro Ho para amenizar el calendario de ocio del concejo, «sin coincidir con las fiestas del verano y dándole un giro al inicio del curso escolar», explicó Verónica Sánchez, una de las organizadoras del festival.
El primer encuentro con el público será el viernes a las 18 horas, junto al Ayuntamiento, donde también habrá juegos «para que participen todos» a las 19 horas.
«Creemos que puede ser algo muy divertido y que le guste al pueblo», destacó la organización. Se contará con la participación de todos los miembros y de su presidenta, la actriz Ana Celia Álvarez, guiando y animando.
A las nueve, en la plaza del Emigrante, actuará el grupo invitado Improbisontes, de Cantabria, mientras que Impro Ho lo hará el sábado a las 20.30 horas, como cierre del festival.
Ese día, junto al Consistorio, habrá talleres de improvisación musical y teatral, «algo novedoso pensado para niños y adultos», a las 10.30, 12 y 16 horas. La comida informal del catering Confusión Comidas será a las 14 horas.
Se disputará también una miniliga de este tipo de teatro para quien quiera, en la plaza del Emigrante, a las 18 horas, con inscripciones abiertas durante el festival. La asociación anima a todos los vecinos a «divertirse y pasarlo bien» este fin de semana.
