Tres empresas optan a decorar la rotonda de la AS-17 en Lugones con un gran mapamundi

Son tres las empresas que optan a ejecutar la obra para adecuar la rotonda de la carretera AS-17, entre Lugones y La Fresneda, en ... Siero. La idea es habilitar un gran mapamundi y el valor del contrato es lo que ha generado controversia: casi 600.000 euros. Hubo un primer proceso de contratación que tuvo que ser suspendido por errores detectados en los precios. Pero se relanzó rápidamente la licitación y ya ha comenzado la apertura de los sobres con las ofertas. En este caso, se trata de Alvargonzález Contratas, Eulen y Ogensa. La intención del Ayuntamiento es iniciar las obras de cara al próximo año.

Esta actuación será el broche para la urbanización y la senda peatonal y ciclista –con la pasarela que bordea esa glorieta de la AS-17–. Tal y como explicó el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', en la presentación del proyecto, el objetivo de la actuación «es contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta, se generarán unas letras en donde se podrá leer el lema Save your planet, cuida tu planeta». La intervención también contempla actuar sobre las pilastras y muros sobre los que discurre la AS-381.

El proyecto contempla transformar la rotonda en una loma semiesférica que representa los océanos; sobre ella se sitúan los continentes. Así se integrarán las pilastras del puente, que se pintarán en color oscuro. Desde el exterior se mantiene el bordillo existente y a continuación se genera un anillo de tres metros de ancho a partir del cual arranca la loma semicurvada que representa el globo terráqueo, que en el punto más alto sube a tres metros. Las obras se llevarán a cabo usando hormigón poroso pintado en tonos azules, una solución constructiva sostenible, ya que se trata de un material drenante que filtra el agua al terreno, evitando la necesidad de la ejecución de una red de saneamiento. Sobre la loma se situarán los continentes resueltos con piezas metálicas, tipo chapa, pintadas con los colores terrosos.

Según el proyecto técnico, la rotonda de la AS-17 está situada en un punto estratégico viario con gran visibilidad desde varias ubicaciones a distintas alturas, enfatizada ahora con la nueva pasarela –la peatonal, entre las dos localidades sierenses– que permite su contemplación desde una posición elevada a cierta distancia. Se destaca que, en la actualidad, la rotonda presenta un acabado vegetal, «sin interés y con problemas de mantenimiento». Sobre la glorieta se encuentra un puente que conforma una vía rápida. «Su estructura de hormigón necesita una intervención de mejora y de acabado estético, tanto en las pilastras como en los arranques de la misma». Con estos condicionantes de partida, desde el Ayuntamiento de Siero se solicitó una actuación sobre la rotonda y el puente que la cruza «de forma que refleje el dinamismo del concejo».

La rotonda suma 4.135,11 metros cuadrados y su diámetro es de 73,20 metros.

Se instalará un juego de luces «que acentúa el dinamismo de la propuesta con varias alternativas». Así, se iluminará el perímetro de la rotonda con un LED resaltando su geometría. También los continentes respecto a la loma semicurva que simboliza los océanos; tendrán luz propia las capitales seleccionadas del mundo, con luces con posibilidad de RGB –de colores–, «de forma que se puedan resaltar unos países respecto a otros en función de los acontecimientos mundiales».

«La propuesta refleja el espíritu innovador e inconformista del Ayuntamiento de Siero, creando un espacio de referencia para la contemplación».