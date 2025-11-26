El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía del mapamundi en la rotonda de la AS-17 en Lugones. E. C.

Tres empresas optan a decorar la rotonda de la AS-17 en Lugones con un gran mapamundi

El proyecto, que se ha licitado por segunda vez, tiene un presupuesto de casi 600.000 euros. La intención es iniciar las obras en 2026

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:00

Son tres las empresas que optan a ejecutar la obra para adecuar la rotonda de la carretera AS-17, entre Lugones y La Fresneda, en ... Siero. La idea es habilitar un gran mapamundi y el valor del contrato es lo que ha generado controversia: casi 600.000 euros. Hubo un primer proceso de contratación que tuvo que ser suspendido por errores detectados en los precios. Pero se relanzó rápidamente la licitación y ya ha comenzado la apertura de los sobres con las ofertas. En este caso, se trata de Alvargonzález Contratas, Eulen y Ogensa. La intención del Ayuntamiento es iniciar las obras de cara al próximo año.

