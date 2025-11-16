Contra viento y lluvia: Pañeda logra reunir hasta 280 tipos de setas en su muestra anual

«Mucho mejor de lo esperado»; porque a pesar del intenso viento del sur de los últimos días y de las lluvias tardías, la Sociedad ... Micológica de Pañeda, en Siero, logró reunir hasta 280 tipos diferentes de setas para sus XXXV Jornadas Micológicas, que se celebraron este domingo en las antiguas escuelas.

Juan Sánchez fue el encargado de organizar la exposición. «Al final, se ha logrado reunir una buena muestra –aunque con menos tipos que ediciones anteriores– gracias al intenso trabajo de un equipo de personas muy involucradas que se han recorrido Asturias y parte de León para traernos todas estas variedades». Otro de los pilares para este tipo de actividades es la colaboración con otras asociaciones micológicas de la región; «nos apoyamos entre nosotros y eso es importante para sacar adelante las actividades».

Ampliar Una de las mesas con diferentes variedades de setas. A. F. G.

Las variedades, repartidas en varias mesas, se agrupaban por tipos. En una de ellas, las que llevaban la etiqueta en rojo alertando de su peligrosidad. «Esta es, de hecho, nuestra labor fundamental, dar a conocer las que no se pueden comer; hay que estar muy alerta y tener mucha seguridad de lo que se lleva a un plato», afirmó Sánchez. La 'estrella' de este tipo, la Amanita phalloides, «mortal de necesidad». Pero más riesgo tienen las que parecen comestibles; «como la Paxillus involutus, que se comió durante mucho tiempo y que puede ser mortal si se come en varias ocasiones».

Desde el colectivo se alertó también del calentamiento global que afecta, y mucho, a las setas. «Ya se ve con el tiempo, que tenemos menos tipos, pero también han crecido otras variedades que tendrían que aparecer en primavera y ya las tenemos en la exposición».