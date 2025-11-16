El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Sánchez (derecha) informa de los tipos de setas. A. F. G.
Jornada micológica en Siero

Contra viento y lluvia: Pañeda logra reunir hasta 280 tipos de setas en su muestra anual

El calentamiento global afecta: «Tenemos variedades que tendrían que aparecer en primavera»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:26

«Mucho mejor de lo esperado»; porque a pesar del intenso viento del sur de los últimos días y de las lluvias tardías, la Sociedad ... Micológica de Pañeda, en Siero, logró reunir hasta 280 tipos diferentes de setas para sus XXXV Jornadas Micológicas, que se celebraron este domingo en las antiguas escuelas.

