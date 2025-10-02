Abren las inscripciones para el Concurso de Carrozas del Festival de la Manzana
Se admitirán por Registro del Ayuntamiento Villaviciosa hasta el jueves 9 de octubre y podrán participar asociaciones, particulares y otras entidades de carácter público o privado
E. C.
Villaviciosa
Jueves, 2 de octubre 2025, 21:51
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto la convocatoria para inscribirse en el Concurso de Carrozas del Festival de la Manzana, el cual se ... celebrará el sábado 11, durante el desfile por las calles dela villa. Según las bases, se admitirán inscripciones desde este viernes hasta el jueves 9 y deberán entregarse por Registro.
El objetivo de este concurso es promover la participación popular y asociativa en el festival, una fiesta declara de Interés Turístico Regional. Por ello, está abierta a asociaciones, particulares y otras entidades de carácter público o privado. La temática será libre, aunque se valorarán aquellas representaciones más relacionadas con el Festival de la Manzana y la cultura sidrera en general.
Una vez terminado el plazo de inscripción, se publicará en la web municipal la lista de admitidos y será el día del desfile cuando la organización determine el itinerario, orden, ritmo y paradas de las carrozas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión