Abren las inscripciones para el Concurso de Carrozas del Festival de la Manzana

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto la convocatoria para inscribirse en el Concurso de Carrozas del Festival de la Manzana, el cual se ... celebrará el sábado 11, durante el desfile por las calles dela villa. Según las bases, se admitirán inscripciones desde este viernes hasta el jueves 9 y deberán entregarse por Registro.

El objetivo de este concurso es promover la participación popular y asociativa en el festival, una fiesta declara de Interés Turístico Regional. Por ello, está abierta a asociaciones, particulares y otras entidades de carácter público o privado. La temática será libre, aunque se valorarán aquellas representaciones más relacionadas con el Festival de la Manzana y la cultura sidrera en general.

Una vez terminado el plazo de inscripción, se publicará en la web municipal la lista de admitidos y será el día del desfile cuando la organización determine el itinerario, orden, ritmo y paradas de las carrozas.