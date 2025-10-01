El Festival de la Manzana celebra su origen y reivindica la cultura sidrera

El Festival de la Manzana está a a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de Villaviciosa ya ha presentado la edición ... de esta cita, que cumple 65 años y se celebrará entre el jueves 9 y el lunes 13.

El alcalde, Alejandro Vega, destacó este miércoles en el Ateneo Obrero, donde tuvo lugar la presentación del programa, que se trata de una celebración especial. Es la primera tras el «reconocimiento de la cultura sidrera por la Unesco«. Por ello, además de ahondar en este logro, se homenajeará también a los fundadores del certamen , »el decano en Asturias en festivales agroalimentarios«, señaló.

Impulsado en 1960, se ha convertido en una cita «arraigada» en la región y contribuyó a que se consiguiera la tan ansiada declaración. De ahí que «los impulsores de este festival se vean reflejados en el programa», dijo.

Por ello, a título póstumo, Sergio Álvarez-Requejo, Miguel Palacios y Esteban Díaz recibirán la distinción de Hijos Adoptivos de Villaviciosa, en una ceremonia en el teatro Riera, a las 17 horas, el viernes 10. También se hará un reconocimiento a la primera comisión organizadora del festival.

En relación a la cultura sidrera y su reconocimiento, el profesor Luis Benito García –uno de los impulsores de la candidatura– presentará la obra 'Historia de la cultura sidrera de Villaviciosa y del festival de la manzana', el jueves 9 a las 19 horas en el teatro Riera. Se trata de un proyecto conjunto del Ayuntamiento y de la Universidad de Oviedo.

Una hora después, se incorpora al espacio público maliayo una nueva escultura del artista Pablo Maojo, la cual se descubrirá en el parque de la Ballina y que conmemora el nombramiento.

Por otro lado, el papel de García no terminará aquí y será él también el que lea el pregón de apertura del festival, acompañado de las reinas y reyes del certamen, en la plaza del Ayuntamiento, el viernes 10 a las 19 horas.

Además, para esta trigésimo quinta edición, se ha conseguido «una programación récord», destacó el alcalde. En los cinco días que dura el festival se condensan 54 actividades diferentes, como talleres, charlas divulgativas, exposiciones, concursos, mercados y también actuaciones. Este año, continuó Vega, se incorpora la programación musical y habrá verbenas desde el viernes 10 hasta el domingo 12, en la carpa que se instalará en la calle Maximino Miyar.

Acercar el Serida

Una de las entidades que colabora –además de Acosevi, el Consejo de la DOP Sidra de Asturias y demás entidades sociales de Villaviciosa– es el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), que se encargará de abrir el certamen con unas jornadas técnicas en el Ateneo Obrero. La jefa del departamento de Investigación, Carmen Díaz, acompañó al alcalde en la presentación del programa para hablar de ello.

El Serida organizará también unas catas de manzanas, aunque lo destacable, resumió, serán las charlas. «El festival es el punto ideal para acercar nuestro trabajo y nuestra investigación a la ciudadanía», dijo,. Sobre todo, la relacionada con el «ámbito de la manzana» que protagoniza este certamen.

Por ello, la primera conferencia servirá para presentar un nuevo proyecto de la entidad: 'Creación de un espacio de compartición de datos como herramienta para la mejora de la sostenibilidad y la rentabilidad del cultivo de manzano de sidra en Asturias', impartida por Enrique Dapena.

El Principado también forma parte de la lista de colaboradores y la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López estuvo presente. De esta cita en la Capital Manzanera destacó la programación que combina «tradición, divulgación e innovación».