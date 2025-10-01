El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, junto a representantes del Principado, Serida, Acosevi, el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, la Asociación de Amigos de la Danza del Portal La Portalina, la Asociación Fiestas del Portal, el Club El Gaitero Atletismo Villaviciosa y Caja Rural, entre otros. P. G.

El Festival de la Manzana celebra su origen y reivindica la cultura sidrera

El alcalde de Villaviciosa destaca la labor de los fundadores del certamen, «decano en Asturias en alimentación» y que cumple 65 años con «récord» de actividades

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:05

El Festival de la Manzana está a a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de Villaviciosa ya ha presentado la edición ... de esta cita, que cumple 65 años y se celebrará entre el jueves 9 y el lunes 13.

