Se busca en Villaviciosa a la mejor tarta de manzana El Ayuntamiento de llama a confiteros y aficionados a la cocina para llevarse el premio dentro del Festival de la Manzana, galardón que no se concede desde hace diez años

Presentación de la segunda edición del concurso La Mejor Tarta de Manzana de Villaviciosa con la edil de Desarrollo Local, Rocío Vega; el pastelero Ángel Sánchez, de la Confitería Colón: el alcalde Alejandro Vega; y el representante del Gremio de Confiteros de Asturias, Francisco Gayoso.

Pilar Gutiérrez Villaviciosa Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:39

La nueva edición del Festival de la Manzana de Villaviciosa (del 9 al 13 de octubre), además de cumplir 35 años traerá también novedades, como la reinstauración del concurso de La Mejor Tarta de Manzana, certamen que celebrará su segunda edición diez años después de la primera, llamando a la participación de confiteros, pasteleros, hosteleros y también aficionados a los postres de toda Asturias.

El concurso está impulsado por el Ayuntamiento, en colaboración con el Gremio de Confiteros de Asturias y los miembros de esta entidad de la villa. «El festival siempre estuvo muy centrado en lo inicial, que es la sidra, pero queríamos darle un aspecto más, la manzana da para mucho más y la confitería es otra dimensión dentro de la gastronomía», señaló el alcalde Alejandro Vega durante la presentación del concurso.

Le acompañaron Francisco Gayoso, en representación del gremio de confiteros, y Ángel Sánchez, de la Confitería Colón, quien resultó ganador en la primera edición y lleva desde entonces intentando recuperar el concurso pastelero.

En el concurso habrá dos categorías: Mejor Tarta Casera y Mejor Tarta Artesana Profesional. En la casera podrán inscribirse los aficionados a la cocina que no se dediquen a la comercialización o presten servicios vinculados a la gastronomía.

En la profesional podrán entrar todos los establecimientos vinculados a la gastronomía: restaurantes, confiterías, panaderías, bares...etc.

La inscripción para el concurso es libre y gratuita hasta el 10 de octubre y la fecha de entrega de las tartas se determinará más adelante, cuando la organización cierre la programación del festival.

En el jurado, además de profesionales del Gremio de Artesanos Confiteros, estarán también varios gastrónomos, profesores de las Escuelas de Hostelería, miembros de la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), críticos gastronómicos y demás.

