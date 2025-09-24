El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, durante uno de los Plenos Damián Arienza

Alejandro Vega destaca «la buena situación financiera» del Ayuntamiento de Villaviciosa

El Pleno aborda el cierre de la Cuenta General, que lanza datos como el aumento del patrimonio municipal hasta los 38 millones de euros

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:07

La aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Villaviciosa se lleva a Pleno este jueves, ocasión en la que el alcalde, Alejandro Vega ... , subrayará un cierre del ejercicio de 2024 con «cuatro millones de euros en positivo», comenzando este año con 10,1 millones de liquidez. Será, dijo, una muestra de «la buena situación financiera del municipio en los últimos años». Un crecimiento que se evidencia en comparación con los números de 2023, cuando el año se cerró con 6,9 millones de fondos.

