Alejandro Vega destaca «la buena situación financiera» del Ayuntamiento de Villaviciosa

La aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Villaviciosa se lleva a Pleno este jueves, ocasión en la que el alcalde, Alejandro Vega ... , subrayará un cierre del ejercicio de 2024 con «cuatro millones de euros en positivo», comenzando este año con 10,1 millones de liquidez. Será, dijo, una muestra de «la buena situación financiera del municipio en los últimos años». Un crecimiento que se evidencia en comparación con los números de 2023, cuando el año se cerró con 6,9 millones de fondos.

La Cuenta General, explicó Vega, es el «documento básico» en el que se reflejan «las funciones fiscalizadas». De forma ordenada, expone la «aprobación, ejecución y liquidación» del presupuesto municipal, así como la situación de tesorería, la gestión del patrimonio y la deuda de la entidad. En definitiva, reza el informe de intervención, muestra «el uso y destino que se le ha dado a los fondos públicos».

A través de ella, señaló el regidor, «se juzgan los presupuestos pasados y se motivan los futuros». Según el informe de Intervención, el patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2024 ascendía a 69.486.309 euros. Tras las variaciones a lo largo del año, el patrimonio neto final quedó en 72.779.699 euros.

Al contabilizar la diferencia entre ingresos y gastos a fecha de 31 de diciembre, el resultado fueron 10.129.675 euros de fondos, con los que se inició el ejercicio de 2025, lo que refleja una mejora respecto al anterior de cuatro millones. El alcalde destacó especialmente el incremento en el patrimonio municipal, cifrado en 38.629.998 euros, «fruto de la acumulación de resultados de ejercicios anteriores».

Para inversiones

Esto se explica, añadió Vega, gracias a los «resultados positivos de varios ejercicios», aunque también señaló que deben tenerse en cuenta «las importantes inversiones realizadas en servicios municipales y edificios», lo que ha aumentado sustancialmente el patrimonio local en los últimos años.

No obstante, entre las principales incidencias detectadas durante la elaboración de la Cuenta General figura la limitación de contar con una «imagen fiel» de la totalidad de bienes, ya que «no existe un inventario actualizado que permita reflejar con exactitud las altas y bajas contables». Aprobado en 2010, indicó Vega, «durante los últimos cuatro mandatos, desde la secretaría municipal no se cumplió con la obligación de actualizarlo».

Con todo, en palabras del regidor maliayés, «vemos en las cifras, avaladas por el informe, unas cuentas claras y positivas para los vecinos».

La prueba de disponer de unas «cuentas saneadas» es que el Ayuntamiento cuenta con la «capacidad» de «poder afrontar» las obras de reparación de la piscina municipal, aunque el alcalde reconoció que será necesario «pedir un crédito». Una vez aprobada la Cuenta General en el Pleno, se remitirá para la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del Principado.