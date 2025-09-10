El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escultor Pablo Maojo y el fotógrafo Marcos Morilla en la exposición 'Anaglypho', en la Fundación José Cardín, en Villaviciosa Damian Arienza

El «arte en relieve» que fascina en Villaviciosa

Pablo Maojo y Marcos Morilla guían a sus seguidores por 'Anaglypho', una muestra que surge de su trabajo conjunto y que «sorprende al espectador»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:16

El arte tridimensional tiene su espacio en la sede de la Fundación José Cardín, en Villaviciosa. Tras un verano de muchas visitas a ... la sede para observar el último trabajo conjunto del fotógrafo Marcos Morilla y el escultor Pablo Maojo –estará abierta hasta el viernes 20–, la fundación organizó una visita privada este miércoles para aficionados y seguidores de las obras de ambos artistas.

