Una de las muchas visitas que recibe Los Caserinos. E. C.

Los Caserinos, en Villaviciosa, en la élite de las mejores experiencias

La quesería y su granja vuelven a lograr el Travelers Choice de Tripadvisor. «Nos consolida entre el 10% de las experiencias mejor valoradas del mundo»

E. C.

Villaviciosa

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:13

El público renueva su confianza en la quesería Los Caserinos, en Villaviciosa, que ha logrado el Travelers Choice 2025 de Tripadvisor. «Un ... año más, hemos sido reconocidos con el Travelers' Choice, lo que nos consolida entre el 10 % de las experiencias mejor valoradas del mundo por los usuarios de esta plataforma», indicaron.

