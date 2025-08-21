Los Caserinos, en Villaviciosa, en la élite de las mejores experiencias

El público renueva su confianza en la quesería Los Caserinos, en Villaviciosa, que ha logrado el Travelers Choice 2025 de Tripadvisor. «Un ... año más, hemos sido reconocidos con el Travelers' Choice, lo que nos consolida entre el 10 % de las experiencias mejor valoradas del mundo por los usuarios de esta plataforma», indicaron.

Este galardón se basa en las opiniones y valoraciones de viajeros de todo el mundo a lo largo del último año. Así, dijeron en Los Caserinos a sus clientes, que cada año llenan la quesería y visitan la granja, «este premio es vuestro». «Es el reflejo de todo lo que compartís tras visitarnos: historias, experiencias reales y palabras llenas de cariño que nos impulsan a seguir mejorando día tras día», destacaron en Los Caserinos, que este año superará las 30.000 visitas a sus instalaciones.

Las visitas se reservan en la página web de Los Caserinos y tienen una duración de una hora y cuarto aproximadamente. Además también recorren sus instalaciones muchos colegios. «Nuestras instalaciones están adaptadas para cualquier persona», destacan. Y también se hacen en inglés, «ya que tenemos muchísimos turistas extranjeros». En las visitas todas las personas pueden tocar y dar de comer a los animales, así como hacer fotos. «Es una experiencia inolvidable en especial para los más pequeños», inciden.

Yse puede aprender a ordeñar una vaca a mano; tanto la leche de vaca como de cabra, está certificada con el sello ecológico. «Hacemos un énfasis especial en el trato cercano hacia nuestros clientes», remarcan.﻿