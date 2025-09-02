El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Héctor Sampedro, presidente del Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero José Simal

El Club de Piraguas de Villaviciosa «empieza de cero» en El Calieru

El traslado se hará efectivo en octubre: «Los más jóvenes tienen muchas ganas de ir, llevan años oyendo a los mayores hablar de ese sitio»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:04

«Empezar de cero». El Club de PiraguasVillaviciosa-El Gaitero volverá a darle uso a las instalaciones de El Calieru en octubre, ... poniendo fin a siete años de espera desde que tuvieran que abandonar el edifico por su deterioro y derrumbe de gran parte de la cubierta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Club de Piraguas de Villaviciosa «empieza de cero» en El Calieru

El Club de Piraguas de Villaviciosa «empieza de cero» en El Calieru