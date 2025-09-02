El Club de Piraguas de Villaviciosa «empieza de cero» en El Calieru

«Empezar de cero». El Club de PiraguasVillaviciosa-El Gaitero volverá a darle uso a las instalaciones de El Calieru en octubre, ... poniendo fin a siete años de espera desde que tuvieran que abandonar el edifico por su deterioro y derrumbe de gran parte de la cubierta.

Para Héctor Sampedro, presidente de la entidad, es la «vuelta a casa» del club una «muy buena noticia» porque dejan de «estar exiliados» en El Puntal, en los contenedores prefabricados que, en su momento, iban a ser una residencia temporal hasta que terminaran las obras de rehabilitación.

Esta semana, acompañados de personal del Ayuntamiento de Villaviciosa, la junta directiva visitará El Calieru «para saber qué mobiliario poner y dónde irá cada cosa», es decir, una «organización y distribución» de las actividades del club. El traslado se irá haciendo de manera paulatina debido, principalmente, «a las competiciones que hay este mes», la primera de ellas la de las fiestas del Portal, una regata programada para el sábado 13.

Gimnasio

Por ahora, se tienen claros varios puntos clave para las instalaciones, además del espacio para las piraguas y las actividades de la escuela de piragüismo, deberá albergar un gimnasio, aunque se mantendrá el que tienen en Villaviciosa que «es el más cómodo de usar para los pequeños» por cercanía.

También se concretarán los «diferentes trabajos de mantenimiento» que aún quedan pendientes en El Calieru antes del traslado y que ahora, con la cesión de uso del Ayuntamiento, son responsabilidad del club. La principal, señaló el Sampedro, es limpiar y acondicionar la entrada.

Sin embargo, mantendrán parte de la actividad en El Puntal, dado que «el club ha cambiado en estos años» y ahora cuenta con una sección de barco dragón y 'surfski', modalidades que «es mejor que se queden allí».

Esto se debe, principalmente, a que desde 2018 «el estuario ha ido cambiado de manera natural» y en las inmediaciones de la zona, actualmente, «cuando hay marea baja no podemos remar«.

Para Sampedro, una de las principales causas para ese cambio es la desaparición de porreos, de tal manera que «donde antes había calado ahora no, así que el canal está algo diferente a como lo conocíamos nosotros». La solución se encontrará «con el tiempo», una vez se acomoden y estudien cuáles son los mejores horarios tanto para invierno como verano.

Habrá que «adaptarse», tanto los veteranos que ya conocían la zona, como los que «nunca remaron allí». De todos modos hay expectación entre los piragüistas, sobre todo en los más jóvenes que «que tienen muchas ganas de ir después de llevar años oyendo a los mayores hablar de El Calieru».