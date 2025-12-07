El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de alumnos del CRA Les Mariñes. E. C.

Un comedor en Argüero para que el colegio rural de Les Mariñes, en Villaviciosa, crezca

El CRA defiende la necesidad de contar con este servicio para facilitar la conciliación a los nuevos vecinos que eligen Villaviciosa para vivir

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:28

Comenta

Contar con un comedor, en la zona de Argüero, es clave para garantizar el futuro de parte de las sedes del Colegio Rural Agrupado (CRA) ... Les Mariñes, en Villaviciosa. Son seis las sedes que tiene este CRA: Quintes, Castiellu, Tazones, Oles, Peón y Argüero. Hasta ahora sólo han contado con un comedor, en Peón, y está ya en marcha un proyecto, de la mano del Ayuntamiento de Villaviciosa, para contar con este servicio en Quintes, donde son ochenta los alumnos matriculados este año. De hecho, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras de acondicionamiento de ese comedor, por valor de 57.851 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  6. 6 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  7. 7 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  8. 8 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  9. 9 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  10. 10 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un comedor en Argüero para que el colegio rural de Les Mariñes, en Villaviciosa, crezca

Un comedor en Argüero para que el colegio rural de Les Mariñes, en Villaviciosa, crezca