Un comedor en Argüero para que el colegio rural de Les Mariñes, en Villaviciosa, crezca
El CRA defiende la necesidad de contar con este servicio para facilitar la conciliación a los nuevos vecinos que eligen Villaviciosa para vivir
Villaviciosa
Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:28
Contar con un comedor, en la zona de Argüero, es clave para garantizar el futuro de parte de las sedes del Colegio Rural Agrupado (CRA) ... Les Mariñes, en Villaviciosa. Son seis las sedes que tiene este CRA: Quintes, Castiellu, Tazones, Oles, Peón y Argüero. Hasta ahora sólo han contado con un comedor, en Peón, y está ya en marcha un proyecto, de la mano del Ayuntamiento de Villaviciosa, para contar con este servicio en Quintes, donde son ochenta los alumnos matriculados este año. De hecho, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras de acondicionamiento de ese comedor, por valor de 57.851 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
El problema, explican en el centro educativo, está ahora en las otras sedes. Hasta hace poco en estas localidades los alumnos procedían de familias asentadas en la zona, con amplias redes familiares, lo que favorecía atender a cuestiones de conciliación. Pero la llegada de nuevos vecinos, procedentes de otros lugares que han elegido, en este caso, Villaviciosa para desarrollar su vida, ha cambiado las cosas. «La idiosincrasia de estos pueblos ha ido cambiando, el 50% de los alumnos matriculados no tiene esa red familiar. Sus padres necesitan medidas de conciliación», apunta en alusión al incremento poblacional que está experimentando el concejo. La población «neorrural», añade, precisa de servicios que antes no era tan necesario prestar, como comedor, aula de madrugadores (que ya la hay en Quintes y Castiellu) y extraescolares.
Así, contar con un comedor para la zona de Argüero-Oles se ve clave en el CRA Les Mariñes. Según explica su director, Lluís Orviz, ya están en conversaciones con la Consejería de Educación e incluso tienen visto un edificio en el que se podría prestar este servicio de comedor.
«No es racional tener un comedor por escuela, pero sí uno que pueda dar servicio a varias zonas. Serviría para Argüero y Oles, también para Castiello. E incluso podrían ir los niños de Tazones, aunque en este último caso no es necesario de momento», explica el director del CRA. En cualquier caso, plantea, también se podrían organizar extraescolares en ese edificio de Argüero y llevar a los alumnos desde sus coles hasta allí. «Son trayectos cortos», apunta.
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha sacado a licitación las obras para habilitar un comedor en Quintes
De momento, remarca, los números de matrícula son buenos en Quintes, donde hay 80 alumnos, y en Castiellu, con 50. En Peón, hay 18 estudiantes.
Es un poco más preocupante, a futuro, la situación de Tazones y Oles, con cinco y diez estudiantes. Se podría llegar a perder alguna de las unidades, «pero no se piensa ni en la posibilidad de cerrar alguna escuela». En cualquier caso, para garantizar que las escuelas sigan manteniendo todas sus unidades se plantea como clave contar con ese comedor que facilitaría la conciliación y mantendría al alza, creen en el CRA, la llegada de nuevos estudiantes.
Debates, arquitectura y un original juego para ser el mejor llagarero
El CRA Les Mariñes bulle de actividad todos los días. Son muchas, y diferentes, las actividades y propuestas en las que el profesorado involucra a los estudiantes. «Somos un claustro muy implicado», destaca el director del CRA. Así, entre otros, forman parte en este colegio de un proyecto de EduCaixa centrado en los debates. «Ya lo estamos poniendo en marcha», indica el director, que explica que además realizarán una detallada evaluación del programa, para determinar con exactitud el impacto que haya tenido en los estudiantes- También tienen en marcha proyectos vinculados a las matemáticas y a la arquitectura, donde por ejemplo conocen y explican cómo es una casa mariñana. Sin olvidar «la joya de la corona», un juego ideado por el alumnado del CRA, y desarrollado junto a la empresa Desconectando, el que hay que tomar decisiones que abarcan desde la selección de la manzana hasta los fermentos para acabar convirtiéndose en el mejor llagarero y en el ganador. Se llama El camín de la sidra.
