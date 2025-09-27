Concluye la primera mejora en el frontón de Villaviciosa

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha reabierto el frontón municipal, tras finalizar las obras de mejora de la instalación deportiva que presentaba gran abandono. Se trata ... de las primeras obras de adecuación que se realizan en treinta años, y han consistido en la retirada de la antigua grada, que no tenía ya funcionalidad y estaba muy deteriorada, con el fin de mejorar el espacio y poder añadir nuevas actividades. Así, se ha instalado un rocódromo, que se pondrá en marcha próximamente.

También se ha colocado una cortina divisoria que permite optimizar el espacio, posibilitando realizar varias actividades a la vez, algo fundamental para el crecimiento de las diferentes actividades deportivas de nuestro concejo. Además, se ha realizado el pintado antideslizante de toda la superficie, incluidas las paredes, lo que permite el desarrollo de competiciones oficiales de esta actividad y abrir esta instalación para que las escuelas deportivas y los usuarios puedan disfrutar de este espacio.

El frontón municipal es una de las instalaciones deportivas más antiguas del municipio. Aun así, la instalación presenta numerosos problemas en la cubierta, que es de amianto, por lo que requerirá de nuevas inversiones. También presentaba problemas por un defectuoso drenaje, en los que se ha intervenido con las obras ejecutadas. La inversión realizada es de 145.000 euros, informó el alcalde, el socialista Alejandro Vega. «Se trata de una actuación importante y necesaria, que se une a otras que estamos ejecutando en materia de mejora de las instalaciones deportivas».