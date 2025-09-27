El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

E. C.

Concluye la primera mejora en el frontón de Villaviciosa

Se ha instalado un rocódromo, que se pondrá en marcha próximamente.

E. C.

Villaviciosa

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:02

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha reabierto el frontón municipal, tras finalizar las obras de mejora de la instalación deportiva que presentaba gran abandono. Se trata ... de las primeras obras de adecuación que se realizan en treinta años, y han consistido en la retirada de la antigua grada, que no tenía ya funcionalidad y estaba muy deteriorada, con el fin de mejorar el espacio y poder añadir nuevas actividades. Así, se ha instalado un rocódromo, que se pondrá en marcha próximamente.

