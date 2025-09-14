Las tradiciones de la Virgen del Portal de Villaviciosa bailan hacia su protección

Las fiestas de Nuestra Señora del Portal en Villaviciosa siguen creciendo. Multitudinaria asistencia en el día grande, en el que además se constató que ... las fiestas siguen creciendo, en todos los sentidos.

Uno, en cuanto a protección de las tradiciones. El año pasado el Ayuntamiento iniciaba la tramitación para que la Danza del Portal sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y este domingo el director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, destacaba que es una «seria candidata» a estar incluida en una declaración con más bailes de la región. Y el alcalde, Alejandro Vega, avanzaba que el Consistorio dará comienzo a otro trámite que tendrá con objetivo que la fiesta del Portal sea de Interés Turístico Regional, propuesta que llevará próximamente a sesión plenaria.

Con estas declaraciones de intenciones comenzaba una jornada festiva en la que además La Villa estaba de estreno. Nueva comisión festiva, que asume la organización de la parte musical, junto al Ayuntamiento y nuevo párroco. Celestino Riesgo ofició por primera vez la misa del Portal y lo hizo con una homilía en la que destacó la relevancia de «vivir el progreso recordando nuestras tradiciones». Unas costumbres a partir de las cuales «edificar sobre buenos cimientos» el presente y el futuro. Unas fiestas en este caso en las que colaboran de una u otra manera prácticamente todas las asociaciones y entidades de Villaviciosa. Desde la Coral Capilla de la Torre a la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero y el Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, así como la Asociación de Amigos de la Hermandad y de la Danza del Portal, además de los clubes deportivos...

Cánticos a la Virgen en la iglesia, el cura Celestino Riesgo y la imagen de Nuestra Señora del Portal. Damián Arienza

En una iglesia parroquial llena –con presencia, entre otros, de los portavoces municipales, el diputado del PP Andrés Ruiz y el alcalde de Colunga, así como la exconsejera Lydia Espina, entre los asistentes– Celestino Riesgo destacó que en estas fiestas «Villaviciosa se convierte en un hogar grande» y señaló su disposición a «caminar a vuestro lado», al lado de una comunidad que, destacó, le ha brindado una cálida acogida.

Tras la celebración religiosa en honor a la patrona de Villaviciosa, todos se desplazaron en procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, donde 72 bailarines interpretaron una impresionante 'Danza del Portal«.