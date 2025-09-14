El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La interpretación de la 'Danza del Portal' llenó la plaza del Ayuntamiento en Villaviciosa.

Ver 68 fotos
La interpretación de la 'Danza del Portal' llenó la plaza del Ayuntamiento en Villaviciosa. D. Arienza

Las tradiciones de la Virgen del Portal de Villaviciosa bailan hacia su protección

El Principado ve como «una seria candidata» la propuesta de que la danza sea Bien de Interés y el Consistorio iniciará los trámites para que la fiesta sea de Interés Turístico

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:01

Las fiestas de Nuestra Señora del Portal en Villaviciosa siguen creciendo. Multitudinaria asistencia en el día grande, en el que además se constató que ... las fiestas siguen creciendo, en todos los sentidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  6. 6

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  9. 9

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  10. 10

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las tradiciones de la Virgen del Portal de Villaviciosa bailan hacia su protección