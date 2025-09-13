El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio del desfile de gigantes y cabezudos. S. G. A.

Sustos de los cabezudos entre ciclistas y tenistas en la víspera del Portal en Villaviciosa

Villaviciosa bulle en una intensa jornada festiva, con todo tipo de propuestas

S. G. A.

Villaviciosa

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:47

La capital maliaya amaneció convertida en un circuito por donde los ciclistas no dejaban de circular, en la disputa del circuito ciclista nacional Nuestra Señora ... del Portal, Memorial Consuelo Busto. Fue numeroso el público que siguió las evoluciones de los ciclistas en una actividad que fue una de las muchas que dieron forma a la jornada de víspera del día grande del Portal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  7. 7

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  10. 10 Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sustos de los cabezudos entre ciclistas y tenistas en la víspera del Portal en Villaviciosa

Sustos de los cabezudos entre ciclistas y tenistas en la víspera del Portal en Villaviciosa