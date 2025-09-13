Sustos de los cabezudos entre ciclistas y tenistas en la víspera del Portal en Villaviciosa

La capital maliaya amaneció convertida en un circuito por donde los ciclistas no dejaban de circular, en la disputa del circuito ciclista nacional Nuestra Señora ... del Portal, Memorial Consuelo Busto. Fue numeroso el público que siguió las evoluciones de los ciclistas en una actividad que fue una de las muchas que dieron forma a la jornada de víspera del día grande del Portal.

No faltó el tenis en la plaza del Ayuntamiento ni tampoco el desfile de gigantes y cabezudos, organizado por la Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan D'Amandi.

Ciclismo, tenis y sustos para los niños. S. G. A.

Todo un experto en eso de asustar a la gente –que es lo que hacen los cabezudos– es Ramón García Rodríguez, que armado con su escoba se lo pasó en grande. Tiene trece años y es uno de los muchos jóvenes que con su implicación colaboran para que no se pierda esta «tradición recuperada». También Fran Rodríguez, de catorce años, es un veterano de estas lides. Empezó a los seis años y anima a todos a apuntarse «Es muy divertido». A quien sí convenció ya es a su hermano, David, que empezó con cuatro años. Ahora tiene siete y apunta que «disfrazarse y meter sustos» es lo mejor». La jornada incluyó muchas más actividades, como música, piragüismo y el encuentro de corales.