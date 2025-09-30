José Luis Corripio, 'Asturiano Universal' en Villaviciosa

El empresario José Luis Corripio (Arroes, 1934) suma una distinción más a su amplia lista de galardones. Emigrado a República Dominicana con su ... familia, gracias a su contribución a la comunidad asturiana y a su «relevancia pública» a lo largo de toda su carrera recibirá esta semana el reconocimiento de 'Asturiano Universal'.

El acto de entrega se celebrará en Villaviciosa el próximo sábado, 4 de octubre, en el teatro Riera, a las 17 horas. Dicha distinción la otorgan los Centros Asturianos y Casa de Asturias de la Comunidad de Madrid. El último premiado fue Graciano García, el director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias.

Corripio nunca olvidó sus orígenes asturianos (Villaviciosa y Cabranes) y como empresario ha desarrollado una de las carreras más destacadas del país, además de ampliar y desarrollar una labor de mecenazgo cultural y social a través de la Fundación Corripio, iniciada por su padre.

A sus numerosos reconocimientos en República Dominicana, se le suman también los recibidos en Asturias, a donde vuelve todos los años al contar con residencia en Villaviciosa.

Fue allí donde, en 2022, recibió el título de Hijo Predilecto, la máxima distinción del municipio. En el acto de entrega anunció su voluntad de crear la Fundación Corripio Alonso, que se constituyó formalmente en agosto del 2024.

Se presentará el mismo sábado 4, antes de recibir el galardón de 'Asturiano Universal'. Allí hablará del objetivo de esta fundación, la cual se basa en apoyar a todos aquellos que desarrollen una labor en beneficio de la comunidad, desde el ámbito social al cultural.