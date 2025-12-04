Mercadillos y la Ruta de los Belenes, ejes del plan navideño en Villaviciosa

Intensa y variada agenda la diseñada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, junto con varias asociaciones y colectivos, para estas navidades. El programa arranca este ... viernes, 5 en la plaza del Ayuntamiento, con el encendido simbólico a partir de las 19.30 horas. La animación musical comenzará una hora antes y hasta las 20.30 se podrá disfrutar de chocolatada, brindis con Sidra de Asturias DOP y Alimentos del Paraíso y más animación. Además, la asociación Acosevi ofrecerá regalos de detalles navideños, participando en un sorteo. También se encenderá ese día la Ruta de los Belenes, y el resto de las zonas del centro urbano se irán encendiendo durante la semana siguiente.

La programación llega además con novedades: la Carpa de la Navidad, con mercadillos y animación. Este año el Ayuntamiento de Villaviciosa ha habilitado un espacio a cubierto, junto a la Plaza de Abastos, en la calle Mercado, que albergará diversas actividades. Así, habrá un mercadillo solidario de Navidad, de la Asociación Raitana del 5 al 7 de diciembre.

También será el escenario de El rincón navideño de la Villa, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio San Rafael. Abrirá los días 20 y 21 de este mes con un mercadillo y actividades con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de estudios. Y también acogerá la Feria del Coleccionismo, del 5 al 8 de diciembre, dedicado a piezas únicas y objetos con historia. Los visitantes podrán descubrir todo tipo de artículos, desde filatelia y numismática hasta juguetes antiguos.

Con la Ruta de los Belenes, que cumple diez años, como eje central, el programa incluye muchas más actividades: música, teatro, magia, carpa de actividades, parque de navidad, deportes, cultura, mercadillos y actividades solidarias. Así, la música, tomará el Teatro Riera, desde el domingo 7 con sonido rock en Navidad, cuando Querida Margot presente a las 19.30 horas 'Deuce', su segundo disco de estudio. El viernes 12 se celebrará el Festival Homenaje a Gabriel González Tuya (solidario con Raitana) a las 20 horas, con las actuaciones del Coro Marinero Manín de Lastres, el Dúo Clarín, la Coral Capilla de la Torre, Goyo Suárez, el Dúo Astur y el Coro San Roque de Lastres. Seguirán el sábado 13 conciertos de agrupaciones musicales locales, a las 19.30 horas el Festival de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, a cargo de profesores y alumnado; y el viernes, 19 de diciembre a las 18h , Concierto de Navidad de La Coral Capilla de la Torre en el monasterio de las Clarisas.

El sábado 20 llegará el Concierto de Navidad Banda de Música de Villaviciosa, a cargo de músicos, escuela y profesorado en iglesia parroquial de Villaviciosa y el sábado 27, concierto de Navidad de Quintes, en la Iglesia parroquial. El sábado 27, la Nueche en Danza a las 21 horas, organizada desde la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero en Plaza de Abastos. Y el 31 a las 18 h., en Quintes, el concierto-homenaje 'Campaneros d'enante.