Reyes Ugalde, Rocío Vega y José Antonio Fernández presentaron la programación navideña. E. C.

Mercadillos y la Ruta de los Belenes, ejes del plan navideño en Villaviciosa

El Ayuntamiento diseña una amplia programación, que incluye también conciertos

E. C.

Villaviciosa

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:10

Intensa y variada agenda la diseñada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, junto con varias asociaciones y colectivos, para estas navidades. El programa arranca este ... viernes, 5 en la plaza del Ayuntamiento, con el encendido simbólico a partir de las 19.30 horas. La animación musical comenzará una hora antes y hasta las 20.30 se podrá disfrutar de chocolatada, brindis con Sidra de Asturias DOP y Alimentos del Paraíso y más animación. Además, la asociación Acosevi ofrecerá regalos de detalles navideños, participando en un sorteo. También se encenderá ese día la Ruta de los Belenes, y el resto de las zonas del centro urbano se irán encendiendo durante la semana siguiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

