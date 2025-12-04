Mercadillos y la Ruta de los Belenes, ejes del plan navideño en Villaviciosa
El Ayuntamiento diseña una amplia programación, que incluye también conciertos
E. C.
Villaviciosa
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:10
Intensa y variada agenda la diseñada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, junto con varias asociaciones y colectivos, para estas navidades. El programa arranca este ... viernes, 5 en la plaza del Ayuntamiento, con el encendido simbólico a partir de las 19.30 horas. La animación musical comenzará una hora antes y hasta las 20.30 se podrá disfrutar de chocolatada, brindis con Sidra de Asturias DOP y Alimentos del Paraíso y más animación. Además, la asociación Acosevi ofrecerá regalos de detalles navideños, participando en un sorteo. También se encenderá ese día la Ruta de los Belenes, y el resto de las zonas del centro urbano se irán encendiendo durante la semana siguiente.
La programación llega además con novedades: la Carpa de la Navidad, con mercadillos y animación. Este año el Ayuntamiento de Villaviciosa ha habilitado un espacio a cubierto, junto a la Plaza de Abastos, en la calle Mercado, que albergará diversas actividades. Así, habrá un mercadillo solidario de Navidad, de la Asociación Raitana del 5 al 7 de diciembre.
También será el escenario de El rincón navideño de la Villa, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio San Rafael. Abrirá los días 20 y 21 de este mes con un mercadillo y actividades con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de estudios. Y también acogerá la Feria del Coleccionismo, del 5 al 8 de diciembre, dedicado a piezas únicas y objetos con historia. Los visitantes podrán descubrir todo tipo de artículos, desde filatelia y numismática hasta juguetes antiguos.
Con la Ruta de los Belenes, que cumple diez años, como eje central, el programa incluye muchas más actividades: música, teatro, magia, carpa de actividades, parque de navidad, deportes, cultura, mercadillos y actividades solidarias. Así, la música, tomará el Teatro Riera, desde el domingo 7 con sonido rock en Navidad, cuando Querida Margot presente a las 19.30 horas 'Deuce', su segundo disco de estudio. El viernes 12 se celebrará el Festival Homenaje a Gabriel González Tuya (solidario con Raitana) a las 20 horas, con las actuaciones del Coro Marinero Manín de Lastres, el Dúo Clarín, la Coral Capilla de la Torre, Goyo Suárez, el Dúo Astur y el Coro San Roque de Lastres. Seguirán el sábado 13 conciertos de agrupaciones musicales locales, a las 19.30 horas el Festival de la Escuela de Música Tradicional de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, a cargo de profesores y alumnado; y el viernes, 19 de diciembre a las 18h , Concierto de Navidad de La Coral Capilla de la Torre en el monasterio de las Clarisas.
El sábado 20 llegará el Concierto de Navidad Banda de Música de Villaviciosa, a cargo de músicos, escuela y profesorado en iglesia parroquial de Villaviciosa y el sábado 27, concierto de Navidad de Quintes, en la Iglesia parroquial. El sábado 27, la Nueche en Danza a las 21 horas, organizada desde la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero en Plaza de Abastos. Y el 31 a las 18 h., en Quintes, el concierto-homenaje 'Campaneros d'enante.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión