Un contratado por el plan de empleo de este año, en plena acción. E. C.

Desde técnico de biblioteca a electricista: estos son los ocho puestos de trabajo que oferta el Ayuntamiento de Villaviciosa

La Corporación contratará a personas desempleadas a través de un nuevo plan de empleo y en prácticas

E. C.

Villaviciosa

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:16

Comenta

El Ayuntamiento de Villaviciosa seleccionará a ocho personas desempleadas para su contratación laboral, con carácter temporal, dos de ellas en la modalidad contrato formativo para adquirir una práctica profesional y el resto a través de los Planes de Empleo en el Marco de los Itinerarios Integrales de Activación del Ámbito Local 2025/2026 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

En el caso de Planes de Empleo, el gobierno local ha elaborado una oferta de plazas teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la convocatoria, diseñando un Plan de Actuaciones que se basa en proyectos concretos de carácter temporal vinculados a programas específicos, como pueden ser las áreas de turismo, cultura y equipamientos públicos, consistente en puesto de técnico en turismo, otro de técnico de biblioteca, uno más de intor, dos peones y un electricista. Todas las contrataciones se realizarán por un plazo de doce meses, excepto la de técnico de biblioteca, que será por siete meses.

En cuánto al Programa de Contratos Formativos para la Obtención de la Práctica Profesional – Programa de Trabajo en Prácticas 2025-2026 se contratará en prácticas a dos jóvenes desempleados en la categoría de Técnico Superior en Administración y Finanzas durante un periodo de un año y a jornada completa.

Las personas interesadas en el Plan Local de Empleo podrán consultar las bases y descargar el modelo de solicitud en la sede electrónica de la web municipal de Villaviciosa o en el propio Ayuntamiento. El plazo de solicitud se extenderá hasta el 17 de diciembre y se podrá realizar en el Registro Municipal o por cualquiera de los medios que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.

En cuánto al programa en prácticas, igualmente se pueden consultar las bases en la web municipal, y se podrán presentar las solicitudes hasta el 18 de diciembre.

Estas contrataciones serán financiadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y por el Servicio Público de Empleo Estatal, además de contar con cofinanciación al amparo del Fondo Social Europeo a través del Programa FSE+ 2021-2027.

