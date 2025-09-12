Las parroquias de La Mariña en, Villaviciosa, despiden a su cura, que se va a Covadonga: «Deja buenos recuerdos»

«Nos deja buenos recuerdos, es una pena que se vaya». Los feligreses de las diez parroquias de La Mariña de Villaviciosa se despidieron este ... viernes del que ha sido su cura durante los últimos seis años. Gonzalo Suárez deja el puesto y pasa a formar parte del Real Sitio de Covadonga como canónigo. Y sus feligreses quisieron despedirse de él y agradecer su dedicación durante todo este tipo. Así, se dieron cita en la iglesia de Oles para trasmitirle su cariño.

Fue durante una misa que oficio Suárez acompañado de Jesús García Valle, arcipreste de Villaviciosa, y José Ramón García.

Tras el oficio religioso, todos se desplazaron a la localidad de Amandi, donde se organizó una merienda en el llagar Cortina.

Ampliar Gonzalo Suárez fue el encargado de oficiar la misa en Oles. E. C.

Gonzalo Suárez (El Escampleru, Las Regueras) pone fin a su etapa como párroco en Villaviciosa antes de trasladarse al Real Sitio de Covadonga. Han sido seis los años que Suárez ha estado al frente de Santa María de Villaviciosa, Santa Eulalia de Carda y Santa Eugenia de Los Pandos, además de ser el capellán del monasterio de las monjas clarisas.

Su sucesor en el puesto es Celestino Riesgo Iglesias, que toma este sábado posesión, a las 20 horas en la iglesia de Villaviciosa.

«Siempre se echan de menos las vivencias y sobre todo las personas, más que los hechos, las fiestas o personas», decía a EL COMERCIO Gonzalo Suárez, que inicia una nueva etapa a sus 71 años.