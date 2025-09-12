El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asistentes a la misa para despedir a Gonzalo Suárez. E. C.

Las parroquias de La Mariña en, Villaviciosa, despiden a su cura, que se va a Covadonga: «Deja buenos recuerdos»

Los feligreses transmitieron su cariño a Gonzalo Suárez y le agradecieron su dedicación

S. G. A.

VIllaviciosa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:36

«Nos deja buenos recuerdos, es una pena que se vaya». Los feligreses de las diez parroquias de La Mariña de Villaviciosa se despidieron este ... viernes del que ha sido su cura durante los últimos seis años. Gonzalo Suárez deja el puesto y pasa a formar parte del Real Sitio de Covadonga como canónigo. Y sus feligreses quisieron despedirse de él y agradecer su dedicación durante todo este tipo. Así, se dieron cita en la iglesia de Oles para trasmitirle su cariño.

