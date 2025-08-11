El Principado destina 3,2 millones de euros a la carretera de Villaviciosa a Puente Agüera

El Gobierno del Principado ha autorizado un gasto de 3,2 millones de euros para acometer la mejora integral de la carretera AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera ... ). La actuación se desarrollará en un tramo de once kilómetros.

El proyecto incluye la rehabilitación del firme, la reposición de la señalización y de las barreras de seguridad, así como la construcción de tres muros de hormigón. En el primero de los tramos en el que se desarrollarán las obras, que va desde el inicio de la vía hasta la localidad de Bayones, se ampliará también el ancho medio de la calzada hasta los 5,50 metros y se creará un nuevo sistema de drenaje.

Se trata del primer tramo de una vía que, hasta el límite con Colunga, tiene casi 20 kilómetros, llegando la primera actuación hasta el kilómetro 11, sobrepasando así el cruce con la carretera local de la localidad de Santa Eugenia Los Pandos.

El alcalde del concejo, Alejandro Vega Riego, quiso agradecer «expresamente» al Gobierno regional «que haya cumplido el compromiso con este proyecto, con una inversión tan importante y necesaria, por la que este equipo de gobierno socialista lleva trabajando desde hace años, al contrario que hicieron otros». En este sentido, el regidor recordó que esta buena noticia, que «disgustará a la oposición del PP, se produce después de muchas manipulaciones y mentiras y de votar contra los presupuestos».