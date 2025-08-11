El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero Alejandro Calvo, con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. A. F. G.

El Principado destina 3,2 millones de euros a la carretera de Villaviciosa a Puente Agüera

El alcalde del concejo, Alejandro Vega, quiso agradecer «expresamente» al Gobierno regional «que haya cumplido el compromiso con este proyecto«

E. C.

Villaviciosa

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:26

El Gobierno del Principado ha autorizado un gasto de 3,2 millones de euros para acometer la mejora integral de la carretera AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera ... ). La actuación se desarrollará en un tramo de once kilómetros.

