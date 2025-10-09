El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El investigador y responsable del área de frutitcultura del Serida, Enrique Dapena, explica el funcionamiento de Agrodata Astur a los productores de manzana, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa P. G.
Villaviciosa

El Serida elabora «un modelo de cosecha» personalizado para las pomaradas de sidra

Recogerá datos durante un año y medio de más de 55 fincas, tanto extensivas como tradicionales, para predecir la mejor producción

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:31

Comenta

La mejora de la sostenibilidad y producción de la manzana asturiana es uno de los objetivos que se ha marcado el Servicio Regional de Investigación ... y Desarrollo Agroalimentario (Serida). En colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, Asturcampo, el Principado y varias empresas más, la plataforma está coordinando el desarrollo de una innovadora base de datos para los productores de manzana asturiana, una «guía digital» para elaborar un «modelo de cosecha» personalizado de las producciones actuales y las del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  9. 9 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  10. 10

    Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Serida elabora «un modelo de cosecha» personalizado para las pomaradas de sidra

El Serida elabora «un modelo de cosecha» personalizado para las pomaradas de sidra