El Serida elabora «un modelo de cosecha» personalizado para las pomaradas de sidra

La mejora de la sostenibilidad y producción de la manzana asturiana es uno de los objetivos que se ha marcado el Servicio Regional de Investigación ... y Desarrollo Agroalimentario (Serida). En colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, Asturcampo, el Principado y varias empresas más, la plataforma está coordinando el desarrollo de una innovadora base de datos para los productores de manzana asturiana, una «guía digital» para elaborar un «modelo de cosecha» personalizado de las producciones actuales y las del futuro.

El proyecto denominado Agrodata Astur Manzana-Sidra se presentó este jueves en las jornadas técnicas del Ateneo Obrero que dan pie al Festival de la Manzana de Villaviciosa. Fue Enrique Dapena, responsable del área de fruticultura del Serida quien dio una explicación a los productores de manzana interesados en colaborar. Esta idea recoge gran parte del trabajo realizado hace un año para el Grupo Operativo de Manzana de Sidra, gracias al cual ya contaban con mucha información sobre el estado actual de la producción asturiana.

Agrodata Astur surgió a raíz de que «cada pomarada es diferente» y que la misma técnica que, por ejemplo, puede funcionar en Carreño, no sirve en la Comarca de la Sidra, donde se concentra la mayor extensión de cosechas. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta que afectan directamente a la producción, explicó Dapena, aunque priman «la variedad que se cultiva, la calidad del suelo y los injertos que se utilizan». Así que, ¿qué patrón utilizar? Todo depende de lo que disponga cada uno, por eso la personalización es la clave.

La plataforma evitará el antiguo ensayo y error, será una base de datos para todos los productores, de tal manera que «se establezca un sistema adaptado a la región» con el cual se determinarán «con antelación y precisión la cosecha que se espera», optimizando al máximo los recursos de cada uno.

Gracias a la financiación de fondos europeos (452.928 euros), desde abril se han estado «recogiendo muestras de 55 fincas diferentes» para saber las características de cada una, aunque se esperan más participantes. La recolección de datos se alargará durante un año y medio por diferentes tipos de pomaradas, «tanto las extensivas como las tradicionales; esto no sólo se reduce a los productores de manzanas DOP sino a también a todos los demás», señaló. Pasado ese tiempo, CTIC desarrollará la plataforma y luego se pondrá a disposición del público.

Manzana «foránea»

La presentación, tanto de técnicos del Serida como responsables del consejo de la DOP y productores de manzana sirvió también para establecer un contexto histórico de los problemas que atraviesa ahora mismo la cosecha de la manzana. La producción de sidra ha crecido de manera exponencial durante los últimos diez años, pero la vecería no atraviesa su mejor momento en cuanto a manzana asturiana.

En consecuencia, «la foránea», dijo el investigador, ha ido ganando terreno frente a las variedades Denominación de Origen Protegida (DOP), el precio de la misma «condiciona la profesionalización del sector» y al no ser el más acorde, «hay desánimo», sin contar los problemas por roedores o la aparición de la fitoplasmosis en las plantaciones, debido al cambio climático. Por ello, se resumió destacando la importancia de cara a años venideros de «equiparar precios», esperando que la investigación de Serida para mejorar las cosechas contribuya a ello.