El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El enólogo Tano Collada, durante el pregón. A. F. G.

En tarta, licor y al natural: todas las formas de la nuez, en Camoca

El productor Ángel Sampedro, de Caés, gana el concurso al mejor fruto del certamen entre los once participantes

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Villaviciosa

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Todos coincidían en el diagnóstico: la nuez que había era escasa, «pero de mucha calidad». De todas las formas se podía encontrar este fruto en ... Camoca: al natural, a siete euros el kilo; en licor –una receta italiana, pero con materia prima asturiana– y en tarta arriera. Y es que este pequeño núcleo de Villaviciosa celebró este domingo la XXIV Feria del Lino y les Nueces con casi cuarenta puestos de productos artesanos y, de entre ellos, once que comercializaban el preciado fruto para los muchos visitantes. «Se llevan hasta sacos enteros», aseguraba Honorina Vigil, de Collado (Siero).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  4. 4 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  7. 7 Un joven sin carné de conducir choca contra la fuente de la plaza de Castilla
  8. 8 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  9. 9 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor chuletón en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En tarta, licor y al natural: todas las formas de la nuez, en Camoca

En tarta, licor y al natural: todas las formas de la nuez, en Camoca