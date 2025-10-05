En tarta, licor y al natural: todas las formas de la nuez, en Camoca
El productor Ángel Sampedro, de Caés, gana el concurso al mejor fruto del certamen entre los once participantes
Villaviciosa
Domingo, 5 de octubre 2025, 19:26
Todos coincidían en el diagnóstico: la nuez que había era escasa, «pero de mucha calidad». De todas las formas se podía encontrar este fruto en ... Camoca: al natural, a siete euros el kilo; en licor –una receta italiana, pero con materia prima asturiana– y en tarta arriera. Y es que este pequeño núcleo de Villaviciosa celebró este domingo la XXIV Feria del Lino y les Nueces con casi cuarenta puestos de productos artesanos y, de entre ellos, once que comercializaban el preciado fruto para los muchos visitantes. «Se llevan hasta sacos enteros», aseguraba Honorina Vigil, de Collado (Siero).
El campo de la iglesia románica de Nuestra Señora del Rosario acogió la apertura del certamen, que data de 1615 y fue recuperado por los vecinos en 1999. Una feria que, destacaba el pregonero, el enólogo Tano Collada, «forma parte del alma de Asturies. Porque al hablar de lino, nueces o cualquier productu de la tierra, tamos también hablando del mismu espíritu que da vida a uno de los pilares más representativos de la nuestra cultura: la sidra».
«Esta feria ye muchu más que una celebración local. Ye una declaración de principios: defender lo nuestro, lo auténtico, lo asturiano. Preservar les nuestres tradiciones no ye mirar al pasau con nostalgia, sino construir el futuru con raíces firmes», clamó el pregonero ante el público asistente.
Por su parte, el alcalde del municipio, el socialista Alejandro Vega, quiso destacar las muchas actividades que acoge este otoño «intenso» en Villaviciosa: «Hace poco estábamos en Rozaes, en los figos; hoy, en Camoca, en un pueblo que lucha por mantener vivas sus tradiciones; y el próximo fin de semana celebraremos el Festival de la Manzana».
Sobre una mesa se colocaron las muestras de los once puestos que vendían nueces. El jurado se decantó por el producto local tras probar cada fruto después de romper con un mazo de madera la cáscara: el ganador fue Ángel Sampedro, del núcleo maliayo de Caés.
Y tras todos los actos –como la subasta del ramu, los sorteos, ofrendas y entrega de premios– se pasó a la carpa, donde 230 personas degustaron una gran corderada y costillada.
