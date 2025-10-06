La Villa celebra su XXXV Festival de la Manzana Una variada programación que se extenderá desde este jueves y hasta el próximo lunes

Villaviciosa vuelve a vestirse de gala. En esta ocasión lo hace con motivo del XXXV Festival de la Manzana, que arrancará este jueves con una amplia programación.

Precisamente el jueves el Ateneo Obrero acogerá unas Jornadas técnicas sobre el sector de la manzana impartidas por SERIDA; por la tarde se podrá disfrutar en el Teatro Riera de la presentación de la obra 'Historia de la Cultura Sidrera de Villaviciosa y del Festival de la Manzana, un proyecto del Ayuntamiento y de la Universidad de Oviedo del profesor Dr. Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la Sidra e impulsor de la Declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá el viernes la entrega de títulos de hijos adoptivos de la Villa a título póstumo a D. Sergio Álvarez-Requejo Morán, D. Miguel Palacios Valderrama y D. Esteban Díaz, fundadores del Festival, y el reconocimiento a la primera Comisión Organizadora de 1960.

Asimismo, en el Parque de la Ballina se descubrirá la escultura conmemorativa de la declaración de Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial, obra de Pablo Maojo.

A las 19 horas tendrá lugar el pregón de la mano de Dr. Luis Benito García Álvarez, y contarán con las actuación de la Banda de Gaites Villaviciosa - El Gaitero.

El sábado en la Plaza de Abastos se abrirá la XXXVII Exposición de Manzana de Mesa y Sidra de Asturias. Asimismo habrá una copa solidaria cuya recaudación irá a favor de las acciones de Cáritas Arciprestal de Villaviciosa..

Por otro lado, habrá una carpa de actividades donde el público puede participar en catas de sidras asturianas e internacionales, en talleres de cocina para niños, o en charlas acerca del mundo de la sidra.

Por supuesto no podrá faltar el Mercado de la Manzana con productos de proximidad, ecológicos, Alimentos del Paraíso y otros amparados por IGP y DOP así como artesanía.

Otro de los principales actos será la bendición del primer mosto de manzana y ofrenda a la Portalina con baile de la danza-salve del Portal.

Sidra y deporte se darán la mano el domingo en la IV Carrera Popular Solidaria 'Entremanzanas' a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

Todo esto es una pequeña pincelada de la gran programación que se ha organizado con motivo del Festival de la Manzana donde no faltarán las conferencias, las exposiciones y los talleres infantiles, así como las actuaciones musicales, o el tren turístico de la manzana.

Toda la programación en www.festivaldelamanzana.es

