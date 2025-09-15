El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte de los asistentes a la comida-merienda y gran paellada de las fiestas del Portal, en Villaviciosa P. Gutiérrez

Villaviciosa cocina una nueva tradición: éxito de la comida vecinal en la calle

Cerca de mil maliayos participaron en la cita, donde se destacó que los festejos del Portal son cada vez «más diversos y participativos»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:30

La lluvia y el mal tiempo no pudo con el ambiente de las fiestas del Portal de Villaviciosa. Cerca de mil maliayos participaron ... este lunes en la comida-merienda organizada por la nueva asociación de festejos, una novedad de este año que pretendía «dinamizar un día suave con más programación», explicó el presidente de la entidad, Eloy Sevares. De manera habitual, explicó, «en el Portal había sólo una merienda; este año quisimos empezar pronto y añadir la paellada, darle un giro».

