Villaviciosa cocina una nueva tradición: éxito de la comida vecinal en la calle

La lluvia y el mal tiempo no pudo con el ambiente de las fiestas del Portal de Villaviciosa. Cerca de mil maliayos participaron ... este lunes en la comida-merienda organizada por la nueva asociación de festejos, una novedad de este año que pretendía «dinamizar un día suave con más programación», explicó el presidente de la entidad, Eloy Sevares. De manera habitual, explicó, «en el Portal había sólo una merienda; este año quisimos empezar pronto y añadir la paellada, darle un giro».

La idea tuvo una gran aceptación entre los vecinos y las 800 plazas disponibles para reservar sitio en la carpa «volaron», se tuvieron que añadir otras 200 poco después, destacó Sevares. Trescientas de esas plazas fueron reservas para la paellada, una nueva comida que, según algunos socios, sienta las bases de la que puede ser «una nueva tradición del Portal». Cerca de la carpa de La Oliva muchos de ellos hicieron cola desde por la mañana para recoger el lote del bollo de este año, el cual contó con una botella de sidra con una etiqueta del cartel de las fiestas.

De izquierda a derecha, Alicia Díaz, Miguel Ángel Alonso, Luis Miguel González Belén González, Eli Fernández, Vicente Rodríguez, María José Alonso y Olga Miravalles De izquierda a derecha, Pedro Álvarez, Marta de la Fuente, Marisa Barro, Ángel Rubín, Noelia Rubín, Mari Luz Vázquez, Nuria Pérez y David Jiménez. Etiqueta La acuarelista Rosa Rubio y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, sostienen la botella de sidra del bollo del socio de este año, con el dibujo del cartel de las fiestas del Portal 1 /

Al local de le entidad llegaba el olor de la paella, cocinada a fuego lento por Pepe Cavallé, del restaurante La Carbonería (Lastres), quien tuvo un buen público de curiosos observando el proceso. «Ya sólo con verlo te entra fame», bromeó Celestino Álvarez, uno de los vecinos que reservó mesa junto a su familia para degustarla horas después. Cerca de 350 raciones se prepararon para la ocasión, «por si alguien repite», dijo el cocinero.

Y es que cuando se sirvió pocos quedaron que no aplaudieran la idea de la nueva comisión que además une a la ciudadanía. «Este año las fiestas son más diversas y participativas, se incluye más a lo vecinos», elogió la maliaya Alicia Díaz, acompañada de sus amigos y familiares. Ella y muchos más grupos de vecinos alargaron la fiesta hasta la tarde, con música y mucha comida.